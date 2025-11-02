Wedding Season: यंदा लग्नसराईवर अतिवृष्टी, बाजारातील मंदीची छाया; शुक्राच्या अस्तामुळे नोव्हेंबर ते जानेवारीत केवळ आठ मुहूर्त

धाराशिव : भारतीय परंपरेनुसार तुळशी विवाहानंतर विवाहाचे मुहूर्त सुरू होतात. त्यानुसार, येत्या २ नोव्हेंबरच्या तुळशी विवाहापासून लग्न समारंभांना सुरवात होणार आहे. जुलै २०२६ पर्यंत एकूण ५५ विवाह मुहूर्त असले तरी यंदा डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात शुक्राचा अस्त असल्याने लग्नसराईच्या हंगामात मोठी घट झाली आहे..यंदा १४ डिसेंबर ते ३० जानेवारी २०२६ या कालावधीत शुक्राचा अस्त असल्याने अर्धा डिसेंबर आणि पूर्ण जानेवारी महिना विवाह मुहूर्ताशिवाय आहे. यापूर्वी नोव्हेंबर ते जानेवारी या तीन महिन्यांत साधारणतः ३५ ते ४० विवाह मुहूर्त असायचे, मात्र वर्ष २०२५ मध्ये नोव्हेंबरमध्ये सहा आणि डिसेंबरमध्ये दोन असे केवळ आठच विवाह मुहूर्त उपलब्ध आहेत..Wedding Muhurat: लग्नाची तारीख ठरवायची आहे? मग जाणून घ्या तुळशी विवाहानंतरचे शुभ लग्नमुहूर्त एका क्लिकमध्ये!.अतिवृष्टी, शेतमालाला मिळणारा अल्प भाव आणि सध्या सुरू असलेल्या पावसामुळे मक्याचे झालेले नुकसान यामुळे यंदा शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे. परिणामी, लग्नसराईतील आर्थिक उलाढालीवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, मंगल कार्यालय, कापड, किराणा बाजारपेठ, भटजी, वादक, आचारी, वाढपी, फोटोग्राफर अशा विविध समारंभांशी निगडित घटकांचे भाव वाढल्याने खर्चाचा ताण वाढणार आहे..यंदाच्या पावसामुळे बळिराजा मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाला असून, उत्पादनात कमालीची घट आल्याने होणाऱ्या मोठ्या खर्चावर नियंत्रण ठेवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..मंगल कार्यालय बुकिंगला प्रारंभविवाह सोहळा हा दोन कुटुंबांतील महत्त्वाचा असल्याने प्रशस्त मंगल कार्यालय, पार्किंग व्यवस्था असलेल्या ठिकाणांना अधिक पसंती दिली जात आहे. डिसेंबर-जानेवारीमध्ये मुहूर्त कमी असल्याने आतापासूनच बुकिंगला सुरवात झाली आहे. साधारणतः ग्रामीण भागात उन्हाळ्यातील मुहूर्तांना सर्वाधिक पसंती दिली जाते. मे महिन्यात शाळा-महाविद्यालयांना सुटी असल्याने या दिवसातील मुहूर्त साधले जातात. यंदा नवीन वर्षात मे महिन्यात (१० मुहूर्त) आणि फेब्रुवारी महिन्यात (१३ मुहूर्त) सर्वाधिक शुभ मुहूर्त असल्याने लग्न समारंभ याच काळात होण्याची शक्यता आहे..शुक्रास्त काळातअसलेले ‘अपवाद’शुक्राचा अस्त :१४ डिसेंबर २०२५ ते३० जानेवारी २०२६अस्तकालीन (आपत्कालीन) मुहूर्त : नोव्हेंबर : ३, ४, ७, १३, १५, १६डिसेंबर : १२, १३, १५जानेवारी : २०, २३, २४, २५, २६, २८, २९.एकूण १६ मुहूर्त तुळशी विवाहानंतर फुलणार बाजारपेठातुळशी विवाहानंतर खऱ्या अर्थाने विवाह सोहळे सुरू होणार असल्याने मंडपवाले, बँड पथक, फुलहार विक्रेते, प्रिंटिंग प्रेस यांच्या उत्पन्नाला प्रारंभ होणार आहे. कापड बाजारातही गर्दी वाढणार असून, व्यवसायाच्या संधी मिळणार आहेत. वधूपित्यांकडून आतापासूनच मंगल कार्यालय, केटरर्स, डेकोरेशन आदींचे बुकिंग केले जात आहे..यंदाचा योगनोव्हेंबर २०२५ ते जुलै २०२६नोव्हेंबर (२०२५) : २२, २३, २५, २६, २७, ३०डिसेंबर : २, ३फेब्रुवारी (२०२६) : ३, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२, २०, २२, २५, २६मार्च : ५, ७, ८, १२, १४, १५, १६एप्रिल : २१, २६, २८, २९, ३०मे : १, ३, ६, ७, ८, ९, १०, १३, १४जून : १९, २०, २२, २३, २४, २७जुलै : १, २, ३, ४, ७, ८, ९, ११एकूण मुहूर्त : ५५.Vivah Muhurat: यावर्षी फक्त ४९दिवसच विवाह मुहूर्त; नोव्हेंबर ते जुलै दरम्यानच विवाह समारंभ, डॉ. अनिल वैद्य यांची माहिती.यावर्षी आठ महिन्यांत तब्बल ५५ विवाह मुहूर्त असून, डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात शुक्राचा अस्त असल्याने विवाह मुहूर्त नाहीत. पण अस्तकालीन व आपत्कालीन असे सोळा विवाह मुहूर्त आहेत. ज्यांना तातडीने विवाह करणे गरजेचे आहे, अशा मंडळी या मुहूर्तांचा आधार घेऊ शकतात.- संजय शास्त्री गुरुजी, पुरोहित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.