मराठवाडा

Wedding Season: यंदा लग्नसराईवर अतिवृष्टी, बाजारातील मंदीची छाया; शुक्राच्या अस्तामुळे नोव्हेंबर ते जानेवारीत केवळ आठ मुहूर्त

Tulsi Vivah Begins the Auspicious Wedding Season in Maharashtra: भारतीय परंपरेनुसार तुळशी विवाहानंतर विवाहाचे मुहूर्त सुरू होतात. त्यानुसार, येत्या २ नोव्हेंबरच्या तुळशी विवाहापासून लग्न समारंभांना सुरवात होणार आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
धाराशिव : भारतीय परंपरेनुसार तुळशी विवाहानंतर विवाहाचे मुहूर्त सुरू होतात. त्यानुसार, येत्या २ नोव्हेंबरच्या तुळशी विवाहापासून लग्न समारंभांना सुरवात होणार आहे. जुलै २०२६ पर्यंत एकूण ५५ विवाह मुहूर्त असले तरी यंदा डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात शुक्राचा अस्त असल्याने लग्नसराईच्या हंगामात मोठी घट झाली आहे.

