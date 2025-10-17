Parbhani News:अतिवृष्टीमुळे तुरीसह कापसाचे पीक करपले; शेतकऱ्यांना जगायचे कसे याचे प्रश्नचिन्ह!

गौर,: रोजच्या आहारातील तुरीचे वरण यंदा गायब होणार आहे.तुरीच्या पांढऱ्या मुळ्या सततच्या पाऊसाने सडून अन्नपुरवठा बंद झाला. परिणामी कापूस व तुरीचे पीक हातचे गेले.त्यामुळे गरीब व शेतमजुरांना आपल्या शेतातील तूर, उडीद, मूग डाळीस मुकावे लागले आहे..जास्तीचे पैसे देऊनही उत्पादन न झाल्याने बाजारातच डाळींचा तुटवडा जाणवण्याची चिन्हे आहेत.तालुक्यातील कृषी कार्यालयातील पीकपेरा अहवालानुसार सर्वांत जास्त सोयाबीन पेरा असलेले पीक अतिवृष्टीने पूर्णतः गेले..Banana Farming : ऊसाऐवजी केळीची शेती करून २७ लाखांचे उत्पन्न;अरणवाडीच्या केळीचा परदेशी प्रवास .परिणामी सोयाबीन तेल महागणार आहे. मृग नक्षत्रात पाऊस पडत नसल्याने मूग, उडीद पिकाचे बाळसे गेले. योग्य वाढ झाली नाही. फूल, शेंगा लागल्या नाही. नंतर पाऊस, ढगफुटी, अतिवृष्टी सतत महिनाभर होती.परिणामी पोळा, महालक्ष्मी, गणेशोत्सव काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला..ग्रामीण भागात लग्न बळवण, तेरावी, गोडजेवण, कुंकू-टिळा कोणताही कार्यक्रम असो; तुरीचे वरण करावेच लागते.यंदा मात्र कोणत्याही कार्यक्रमाला पर्यायी भाजी शोधावी लागणार आहे. यंदा शेतकरी चारही बाजूंनी अडचणीत सापडला आहे. .Lohgaon News : शेती कर्ज संसाराचा गाडा कसा चालावयाचा या चिंतेत सापडलेल्या तरूण शेतकऱ्यांने घरात गळफास घेऊन संपविले जीवन.त्यासाठी प्रशासनाने विविध पर्याय केले तरच ‘जगायचे कसे’ याचे उत्तर मिळेल.शासनाने दुजाभाव करू नये. माझ्या ६५ वर्षांच्या हयातीत कधीच यंदासारखा पाऊस पडला नाही.परंतु पिकांची आणेवारी, पीकविमा, विविध नुकसान भरपाई देण्यात परभणी जिल्ह्यासोबत दुजाभाव सुरू आहे, तो करू नये.- अर्जुनअप्पा सोनटक्के, ज्येष्ठ शेतकरी, गौर.गोदावरी काठावर माझी जमीन आहे. सततच्या पावसामुळे पूर्ण जमीन पाण्याखाली गेली. कापूस, सोयाबीन, तूर, ऊस, हळद आदी सर्व पिके करपून गेली. प्रशासनाने भरपाईमध्ये तोंडाला पाने पुसली. जगायचे कसे, रब्बीच्या पूर्व तयारीसाठी सरकारने मोठ्या मनाने मदत करावी.- भगवान मोरे, पिंपळगाव लिखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.