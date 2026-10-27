Turmeric Crop Crisis: हळद पीक जगविण्यासाठी विकतचे पाणी; एकरी खर्च १ लाख २० हजारांपार; हळदीसाठी टँकरने पाणी देण्याची वेळ

मानवत, : दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेती करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले असून, पिके जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. सावळी येथील शेतकरी जगन्नाथ तुळशीराम काळे यांनी एक एकर क्षेत्रात हळदीची लागवड केली आहे. मात्र, पावसाअभावी हळद पीक जगविण्यासाठी त्यांना आता विकतच्या पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे..सध्या अनेक ठिकाणी पाण्याची टंचाई जाणवत असताना, काळे यांना आपल्या शेतातील हळद पिकाला पाणी देण्यासाठी पैसे खर्च करून टँकरने पाणी आणावे लागत आहे. टँकरमधून आणले जाणारे हे पाणी कोणत्याही कार्यक्रमासाठी नसून, कष्टाने लावलेले हळदीचे पीक जगविण्यासाठी वापरले जात आहे. शेतीतील वाढता खर्च आणि पाण्याची टंचाई यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे..एकरी खर्च एक लाख २० हजारांपार; पुढील तीन-चार महिने पाण्याची चिंता शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हळद लागवडीपासून ते काढणीपर्यंतचा खर्च एकरी एक लाख २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक होतो. त्यातच पावसाने दडी मारल्याने पिकाला विकतच्या टँकरने पाणी देण्याचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. नोव्हेंबर महिना सुरू होण्यापूर्वीच ही परिस्थिती ओढवली असून, पुढील तीन ते चार महिनेही अशाच पद्धतीने पाणी द्यावे लागण्याची शक्यता असल्याने खर्चाचा डोंगर आणखी वाढण्याची भीती आहे..शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकटशेतीसाठी लागणारा वाढता खर्च, पाण्याची टंचाई आणि पिकातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. हळद पिकासाठी केलेला खर्च वसूल होईल की नाही, याचीही शाश्वती नसताना केवळ पीक वाचविण्याच्या आशेने शेतकऱ्यांना हा अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. दुष्काळात तेरावा महिना अशीच परिस्थिती सध्या शेतकऱ्यांवर ओढवली आहे. एकीकडे पीक जगविण्याची धडपड, तर दुसरीकडे वाढता खर्च अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडले आहेत. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी पाणीटंचाईच्या परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.