मराठवाडा

Turmeric Trade: हिंगोली वसमतची हळद रुसली! वायद्यांच्या बंदीसाठी कोट्यवधींची खरेदी-विक्री ठप्प

Hingoli Market: हिंगोली व वसमत येथील कृषी बाजारात हळदीची खरेदी-विक्री थांबली. कमी दर्जाच्या हळदीची भेसळ व कृत्रिम दर चढ-उतार ही मुख्य कारणे.
Turmeric Trade
Turmeric Tradesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंगोली : ‘एनसीडीईएक्स’ (नॅशनल कमोडिटी अ‍ॅण्ड डेरिव्हेटिव्हज् एक्सचेंज)च्या गोदामांमध्ये कमी गुणवत्तेच्या हळदीची भेसळ वाढल्याने आणि दरामध्ये सातत्याने कृत्रिम चढ-उतार होत असल्याने वायद्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Hingoli
Hingoli Police Investigation
Turmeric trade issues
Commodity market regulations

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com