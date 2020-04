मरकजमधील ‘ते’ बारा जण पुन्हा क्वारंटाईन

नांदेड : दिल्लीच्या मरकजमधून इंडोनेशिया व दिल्ली येथून येऊन नांदेडात लपून बसलेल्या तबलीगी जमातीच्या १२ जणांना इतवारा पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांना शासकिय रुग्णालयात दाखल केले होते. या सर्वांची कोरोना तपासणी निगेटीव्ह आल्यानंतर त्यांना १४ दिवसांनी पुन्हा ताब्यात घेतले. सध्या त्यांना येथील शासकिय आयुर्वेद महाविद्यालयात सुरक्षेच्या दृष्टीकोणातून क्वारंटाईन केले आहे. लवकरच या सर्वाना नांदेड न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक साहेबरवा नरवाडे यांनी सांगितले. दिल्ली येथील मरकजमधून आलेल्या इंडोनेशिया देशातील दहा जण व दिल्ली येथील दोघेजण अशा बारा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांना शासकिय रुग्णालयात क्वारंटाईन केले. या सर्वाची कोरोना तपासणी ही निगेटिव्ह आली. त्यानंतर प्रशासनासह नांदेडकरांनी सुटकेचा नि: श्‍वास टाकला होता. मात्र आमच्या धर्मुगूरुना रुग्णालयात विनाकारण टाकत असल्याचे निमित्त पुढे करुन मोठा जमाव इतवारा पोलिस ठाण्यावर चालून आला होता. पोलिसांवर प्रचंड दबाव टाकण्यात आला होता. हेही वाचा - ‘या’ जिल्ह्यातील १६ पोलिसांची होणार ‘कोरोना’ चाचणी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी लक्ष ठेवून मात्र पोलिसांनी त्यांचा दबाव झुगारून अखेर जमावावरव त्यानंतर या बारा जणांवर सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्री. डाके यांच्या फिर्यादीवरुन गुन्हा दाखल केला होता. यावेळी इतवारा पोलिस ठाण्यात पोलिस अधीक्षक विजयकुमार मगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक दत्ताराम राठोड, उपविभागीय पोलिस अधिकारी धनंजय पाटील, स्थानिक गुन्हे शाखेचे द्वारकादास चिखलीकर, इतवाराचे पोलिस निरीक्षक साहेबराव नरवाडे यांनी भेट देऊन प्रकरण संययमाने हाताळले. एसआयडी, गुप्त वार्ता, जिवीशा नावालाच संबंध जगात कोरोनासारख्या महाभयंकर आजाराने थैमान घातले आहे. या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन सुरू आहे. मात्र आपल्या जिल्ह्यात बाहेर देशातील तबलीकी जमातीचे लोक कसे व कुठून आणि कधी आले. कुठे राहत होते याचा एसआयडी, गुप्त वार्ता, आणि जिल्हा विशेष शाखेला माहित नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. पोलिसांच्या गुप्तविभागाला याबद्दल काहीच माहिती नसल्याने त्यांच्या सेवेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या तिन्ही विभागांतर्गत समन्वयाचा अभाव असल्याने हे फार मोठे गंडातर नांदेड पोलिसांच्या डोक्यावर आले आहे.

Web Title: Twelve of the 'it' in Merkaj will be quarantined again nanded news