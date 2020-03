नांदेडमध्ये अडीच महिन्यात वीस शेतकरी आत्महत्या

नांदेड : सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेले शेतकरी आत्महत्या करताना दिसून येत आहे. नवीन वर्षातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. ता. एक जानेवारी ते ता. १६ मार्च या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत वीस शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्या केलेल्या वीस पैकी १४ शेतकरी कुटुंबांना मदत देण्यात आली, तर तीन घटना अपात्र ठरल्या आहेत. तीन प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. मागील वर्षी जिल्ह्यात १२२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. सततच्या संकटामुळे शेतकरी अडचणीत

जिल्ह्यात मागील सतरा वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. यात २०१४ पासून मोठ्या प्रमाणात भर पडली. सततचा दुष्काळ, कर्जाचा वाढणारा डोंगर यामुळे शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कधी कोरडा दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टी. यातूनही चुकून समाधानकारक पाऊस झालाच तर अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे हातातोंडाशी आलेली पिके वाया जातात. काही दिवसांच्या पावसातच महिनाभराची सरासरी गाठली जाते. यामुळे निसर्गावर अवलंबून असलेला हंगाम हातून जातो. यासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होत नाही. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी कोलमडून पडल्यामुळे ते टोकाचे पाऊल उचलतात. यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हेही वाचा.....कोरोना : पुण्याहून आलेले ते तीघे रुग्णालयात अडीच माहिन्यात वीस घटना

यंदा ता. एक जानेवारी ते ता. १६ मार्च या कालावधीत २० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यात जानेवारीमध्ये सात, फेब्रुवारीमध्ये नऊ, तर ता. १६ मार्चपर्यंत चार शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. हेही वाचलेच पाहिजे....ट्रक-दुचाकीच्या धडकेत दोन ठार मागील वर्षी १२२ आत्महत्या

जिल्ह्यात २०१९ मध्ये आजपर्यंत १२२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जानेवारी महिन्यात सात, फेब्रुवारीत दहा, मार्चमध्ये दहा, एप्रिलमध्ये तीन, मेमध्ये बारा, जून आणि जुलैमध्ये प्रत्येकी अकरा, ऑगष्टमध्ये तेरा, सप्टेंबरमध्ये नऊ, ऑक्टोबरमध्ये सात, नोव्हेंबरमध्ये अठरा, तर डिसेंबरमध्ये आठ घटना घडल्या होत्या. सहा वर्षांत ८६१ आत्महत्या

सहा वर्षांत ८६१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. यात २०१४ मध्ये ११८, २०१५ मध्ये १९०, २०१६ मध्ये १८०, २०१७ मध्ये १५३, २०१८ मध्ये ९८, २०१९ मध्ये १२२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. चालू वर्षात १२२ घटना घडल्या.

Web Title: Twenty-two farmers commit suicide in Nanded in two and a half months