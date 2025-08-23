Umarga Crime : तरुणाच्या खुन प्रकरणातील दोन आरोपींना अटक; उमरगा पोलीसांची उल्लेखनीय कामगिरी

उमरगा, (जि. धाराशिव) - शहरातील मुन्शी प्लॉट येथील एका २३ वर्षीय बेपत्ता तरूणाच्या खून प्रकरणाचा पोलिसांनी धागादोरा शोधुन दोन तरूणांना अटक केली आहे. या बाबतची माहिती अशी की, शहरातील मुन्शी प्लॉट येथील अभिषेक कालिदास शिंदे या बेपत्ता तरुणाचा मृतदेह २५ जुलैला शहराच्या बाह्यवळण रस्त्यालगतच्या अंकुश शिंदे यांच्या शेताजवळील नाल्यात मृतदेह आढळून आला होता. याप्रकरणी प्रारंभी पोलिसांनी कालिदास शिंदे यांचा जबाब घेऊन आकस्मित मृत्यूची नोंद केली होती..वैद्यकीय अधिकारी यांनी धारदार हत्याराने जखमा झाल्याने अभिषेकचा मृत्यु झाल्याचा अभिप्राय दिल्याने नऊ ऑगस्टला मयताचे वडील कालीदास संभाजी शिंदे यांच्या तक्रारीवरून सरोजा उर्फ सरूबाई ज्ञानेश्वर चिकुंद्रे (वय-४१ वर्षे), रा. एकोंडी रोड उमरगा ह.मु. महाकाली कलाकेंद्र येरमाळा (ता. कळंब जि. धाराशिव), अनिता सतिश जाधव (वय-३५ वर्ष) रा. डिग्गी रोड, उमरगा, ह.मु. महाकाली कलाकेंद्र येरमाळा (ता. कळंब, जि. धाराशिव) व रेणुका उर्फ रूपाली सुर्यकांत पवार (वय-३३ वर्ष) रा. माडज, ता. उमरगा, ह. मु. महाकाली कलाकेंद्र येरमाळा (ता. कळंब, जि. धाराशिव) या संशयित महिलांना १० ऑगस्टला अटक करण्यात आली..१५ ऑगस्टपर्यंतच्या पोलिस कोठडी दरम्यान केलेल्या तपासात सरोजा उर्फ सरूबाई चिकुंद्रे व अभिषेक शिंदे दोघे लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याची माहिती मिळाली. परंतु अभिषेक हा दारू पिवुन तिला सतत त्रास देत असल्याने, सरोजा ही अभिषेकला सोडुन तिच्या बहिणी सोबत महाकाली कला केंद्र येरमाळा येथे राहत होती.अभिषेक शिंदे याचे अमोल कावारे याच्यासोबत यापुर्वी भांडण तक्रारी होवुन हाणामारी झाली होती असे अटक केलेल्या महिलेले तपासात सांगितल्याने तेंव्हा अमोल कावारे याची चौकशी केली असता, त्याने २४ जुलैला रात्री साडेआठच्या सुमारास अक्षय राजाराम सारोळे (वय-२२ वर्षे) रा. बँक कॉलनी, उमरगा यांने मोबाईलवर कॉल करून 'मी अभिषेक शिंदे यास मारून टाकले आहे. असे सांगितल्याची महत्वपुर्ण माहिती दिली..त्यानंतर तपासात अक्षय सारोळे यास चौकशीकरीता ताब्यात घेवुन, त्याचे मोबाईल नंबरचे सीडीआर हस्तगत करून प्राप्त सीडीआर व आरोपीचे मोबाईल मधील गुगलमॅप मधील टाईमलाईन चेक करून तुलनात्मक विश्लेषण केले असता अक्षय सारोळे याचे लोकेशन घटनेच्यावेळी घटनास्थळावरच असल्याचे निष्पन्न झाल्याने, त्याला १९ ऑगस्टला अटक करून २५ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी घेण्यात आली आहे..पोलिस खाक्या दाखवताच अक्षयने गुन्हयाची कबुली दिली. त्याचा साथीदार संदिप मधुकर लोहार (वय-२४ वर्षे) रा. सुविधा हॉस्पीटलचे पाठीमागे उमरगा असे दोघांनी मिळुन यातील मयत अभिषेक शिंदे याचा खुन केल्याचे कबुल केले. संदिप लोहार याला मोबाईल लोकेशनद्वारे शोध घेऊन कोल्हापुर येथील कागल एमआयडीसी येथुन २२ ऑगस्टला ताब्यात घेण्यात आले. त्याला २६ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. .असा केला खूनअक्षय सारोळे, संदिप लोहार व मयत अभिषेक शिंदे तिघे शहरातील ऐश्वर्या बार येथे एकत्रित दारू पित असताना मयत अभिषेक याने अक्षय व संदिप यास शिवीगाळी करून ठार मारण्याची धमकी दिल्याने, त्या दोघांनी अभिषेकला दारू पाजवुन स्कुटीवर बसवुन घटनास्थळी घेवुन जावुन तेथे धारदार दगडाने डोकीत, गळ्यावर व इतर ठिकाणी वार करून ठार मारले.या प्रकरणात कांहीएक पुरावा नसताना देखील पोलीस निरीक्षक प्रल्हाद सुर्यवंशी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सखोल तपास करून मुख्य आरोपी अक्षय व संदिप यांना अटक केली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकांत भराटे तपास करीत आहेत..प्रभारी पोलीस अधीक्षक श्रीमती शफकत आमना, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सदाशिव शेलार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक प्रल्हाद सुर्यवंशी, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकांत भराटे, पांडुरंग कन्हेरे, पोलिस उपनिरीक्षक रामहरी चाटे, हवालदार चैतन्य कोनगुलवार, यासीन सय्यद, अनुरूद्र कावळे, नवनाथ भोरे यांनी या प्रकरणाचा तपास केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.