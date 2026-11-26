- राजेंद्र व्यासगंगापूर - नवीन कायगावकडे जात असलेल्या बँक कर्मचाऱ्याकडील पाच लाख रुपयांची रोकड असलेली पिशवी हिसकावून पसार झालेल्या जबरी चोरी प्रकरणातील दोन आरोपींना जेरबंद करण्यात गंगापूर पोलिसांना यश आले आहे. या दोघा आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..गंगापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत २२ जून २०२६ रोजी सकाळी सुमारे सव्वा दहाच्या सुमारास ही घटना घडली होती. गणेशवाडी गावाच्या अलीकडे असलेल्या डीपीजवळून औरंगाबाद मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नवीन कायगाव शाखेचे कर्मचारी विठ्ठल जगन्नाथ चव्हाण (वय ५०, रा. छत्रपती संभाजीनगर) हे आपल्या मोटारसायकलवरून (क्र. एमएच-२०-बीआर-२३५३) नवीन कायगावकडे जात होते..याच दरम्यान दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्याकडील पाच लाख रुपये रोख रक्कम असलेली पिशवी हिसकावून नेली होती. याप्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ३३१/२०२६ नुसार भारतीय न्याय संहिता कलम ३०४ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलीस हेडकॉन्स्टेबल कैलास राठोड आणि रमेश जारवाल यांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. सायखेडा (ता. निफाड, जि. नाशिक) येथून संशयित सागर सोमनाथ अहिरे (वय २४, रा. जळगावफाटा, ता. निफाड) याला विनाक्रमांकाच्या मोटारसायकलसह ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी खाक्या दाखवताच त्याने आपला साथीदार सिद्धार्थ मनोहर साळवे (वय २८, रा. सुंदरपूर, ता. निफाड) आणि इतर साथीदारांसह मोटारसायकल व चारचाकी वाहनाचा वापर करून गंगापूर परिसरात बँक कर्मचाऱ्याची पाच लाखांची रोकड लंपास केल्याची कबुली दिली..यानंतर पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना गंगापूर येथील न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने दोघांनाही दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली असून, या टोळीतील इतर साथीदारांचा शोध घेण्यासह अधिक माहिती मिळविण्यासाठी तपास सुरू आहे.पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक वाय. एन. पठाण हे पुढील तपास करीत आहेत. आरोपींचा माग काढून त्यांना ताब्यात घेण्याच्या या कामगिरीत पोलीस हेडकॉन्स्टेबल कैलास राठोड आणि रमेश जारवाल यांनी मोलाची भूमिका बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.