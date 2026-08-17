Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन बांगलादेशी ताब्यात; अनधिकृत वास्तव्य उघड, ढाब्यावर कुक-वेटर म्हणून काम, धक्कादायक सत्य समोर..

-दिनेश शिंदे चित्तेपिंळगाव: भारतात अनधिकृतरीत्या प्रवेश करून छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील मांडकी या ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या दोन बांगलादेशी नागरिकांना स्थानिक गुन्हे शाखा व चिकलठाणा पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मांडकी शिवारातील इमानदार ढाब्यावर कुक व वेटर म्हणून ते काम करत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. दोघांकडे बांगलादेश सरकारचे राष्ट्रीय ओळखपत्र व जन्मप्रमाणपत्र आढळून आले आहे..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.जिल्ह्यात बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांची पडताळणी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मोहीम पोलिसांनी सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत ११ ऑगस्ट रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक गस्तीवर असताना चिकलठाणा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मांडकी शिवारात काही परदेशी नागरिक संशयास्पदरीत्या राहत असल्याची माहिती मिळाली..माहितीची खातरजमा करण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखा व चिकलठाणा पोलिसांच्या पथकाने संयुक्त कारवाई करत इमानदार ढाब्यावर काम करणाऱ्या दोघांना ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यांनी सुरुवातीला आपण भारतीय नागरिक असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यांच्या बोलण्यातून संशय निर्माण झाल्यानंतर अधिक सखोल चौकशी करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी आपण बांगलादेशचे नागरिक असल्याची कबुली दिली..तपासणीदरम्यान त्यांच्या मोबाइल फोनसह उपलब्ध कागदपत्रांची पाहणी करण्यात आली. त्यात बांगलादेश सरकारचे जन्मप्रमाणपत्र तसेच बांगलादेशातील नातेवाइकांशी संपर्क केल्याचे पुरावे आढळले. या कागदपत्रांवरून त्यांचे बांगलादेशी नागरिकत्व स्पष्ट झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींमध्ये मोहम्मद बिलाल मोहम्मद मुकलिसउद्दल रेहमान (वय २७, रा. काजीपेठ, पोलियानापूर, ठाणे महेशपूर, जि. झिनायदा, बांगलादेश) आणि मोहम्मद रासेल मोहम्मद इरशाद अली (वय १९, रा. पोलियानापूर, मजीरपाडा, ठाणे महेशपूर, जि. झिनायदा, बांगलादेश) यांचा समावेश आहे. दोघेही सध्या मांडकी शिवार, पळशी परिसरात राहत होते..पोलिसांच्या चौकशीत मोहम्मद बिलाल याने २०१७-१८ च्या सुमारास दलालाच्या माध्यमातून भारत-बांगलादेश सीमा अनधिकृतरीत्या ओलांडून भारतात प्रवेश केल्याचे सांगितले. त्यानंतर कोलकाता, मुंबई व छत्रपती संभाजीनगर येथे विविध ठिकाणी काम केल्याचे तसेच कोविड काळात बांगलादेशातील मूळ गावी परतल्यानंतर पुन्हा भारतात आल्याचे त्याने सांगितले.मोहम्मद रासेल यानेही सुमारे पाच वर्षांपूर्वी बांगलादेशातून भारतात अनधिकृतरीत्या प्रवेश केल्याची माहिती दिली. त्यानंतर कोलकाता, मनमाड व छत्रपती संभाजीनगर परिसरात विविध ठिकाणी काम केल्याचे तपासात समोर आले..दोघांकडे भारतात प्रवेशासाठी आवश्यक वैध पासपोर्ट, व्हिसा किंवा अन्य प्रवासी कागदपत्रे नसल्याचे आढळले. तसेच बांगलादेशी नागरिकत्व लपवून भारतीय नागरिक असल्याचे भासविल्याबाबतही तपास सुरू आहे.दोघांच्या भारतातील वास्तव्याचा कालावधी, त्यांनी वापरलेली निवासस्थाने, रोजगार व स्थानिक संपर्क याबाबत पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. त्यांच्या नागरिकत्वाची अधिकृत पडताळणी करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उपलब्ध कागदपत्रे व तपासातील निष्कर्षांच्या आधारे Immigration and Foreigners Act, 2025 मधील लागू तरतुदींनुसार पुढील कारवाई केली जात आहे. सक्षम प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर करून दोघांना बांगलादेशात हद्दपार करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे..छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीसांचे नागरिकांना आवाहन...हॉटेल, ढाबा चालक तसेच घरमालकांनी बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींना रोजगार किंवा निवास देताना त्यांची ओळख व आवश्यक कागदपत्रांची योग्य पडताळणी करावी. संशयास्पद नागरिकत्व अथवा बेकायदेशीर वास्तव्याची माहिती मिळाल्यास तातडीने पोलिसांना कळवावे, असे आवाहन छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलिसांनी केले आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .हि कारवाई पोलिस अधीक्षक प्रकाश जाधव व अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक विजयसिंग राजपूत, पोलिस उपनिरीक्षक लहु घोडे, पोलिस अंमलदार विठ्ठल डोके, सुनील गोरे, संतोष डोंगरे, सनी खरात, संदीप कोळगे, निलेश कुडे तसेच चिकलठाणा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक राजेंद्र बनसोडे, पोलिस उपनिरीक्षक श्रीनिवास धुळे, पोलिस अंमलदार दीपक देशमुख, किशोर काळवणे, गणेश कोरडे, सुनील सुरासे व सतीश देवकर यांनी ही कारवाई केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.