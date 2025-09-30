मराठवाडा

Gaorai Accident : दुचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या भीषण अपघातात दोन्ही दुचाकीस्वार ठार

दूचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या अपघातात दोन्ही दुचाकीस्वार ठार झाल्याची घटना गेवराई-माजलगाव राज्य रस्त्यावर घडली.
भास्कर सोळंके
गेवराई - दूचाकीच्या समोरासमोर झालेल्या अपघातात दोन्ही दुचाकीस्वार ठार झाल्याची घटना गेवराई-माजलगाव राज्य रस्त्यावरील तलवाड्यातील राजुरा मळा येथे मंगळवारी दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास घडली.

