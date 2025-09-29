मराठवाडा

Kannad News : कन्नड तालुक्यातील निपाणी, पिशोर येथे दोन मुले गेली पाण्यात वाहुन

निपाणी येथील ८ वर्षीय मुलगी तर पिशोर येथील चौथीत शिकणारा १० वर्षीय शाळकरी विद्यार्थी सोमवारी पुराच्या पाण्यातून वाहून गेल्याच्या वेगवेगळ्या घटना घडल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
कन्नड - तालुक्यातील निपाणी येथील ८ वर्षीय मुलगी रविवारी (ता. २८) सायंकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास तर पिशोर येथील चौथीत शिकणारा १० वर्षीय शाळकरी विद्यार्थी सोमवारी (ता. २९) दुपारी पुराच्या पाण्यातून वाहून गेल्याच्या वेगवेगळ्या घटना घडल्या.

