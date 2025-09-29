Kannad News : कन्नड तालुक्यातील निपाणी, पिशोर येथे दोन मुले गेली पाण्यात वाहुन

कन्नड - तालुक्यातील निपाणी येथील ८ वर्षीय मुलगी रविवारी (ता. २८) सायंकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास तर पिशोर येथील चौथीत शिकणारा १० वर्षीय शाळकरी विद्यार्थी सोमवारी (ता. २९) दुपारी पुराच्या पाण्यातून वाहून गेल्याच्या वेगवेगळ्या घटना घडल्या..रविवारी रात्री उशिरापर्यंत या दोन्ही चिमुकल्यांचा अग्निशमन दलाच्या जवानांकडून शोध लागला नव्हता. निपाणी येथील प्राचंल प्रकाश कदम (८) ही मुलगी शेतातील आपल्या राहत्या घराच्या अंगणात बहिणीसोबत खेळत होती. खेळता खेळता ती जवळच असलेल्या नाल्याकडे गेली आणि पाय घसरून नाल्याच्या पाण्यातून वाहून गेली असावी, असा अंदाज कुटुंबीयांनी व्यक्त केला आहे..यानुसार कन्नड महसूल विभागाचे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, कर्मचारी तसेच कन्नड, छत्रपती संभाजीनगर येथील नगरपालिका अग्निशमन दलाचे कर्मचारी रविवारी सकाळपासून बोट उपविभागीय अधिकारी संतोष गोरड आणि तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाल्याच्या पाण्यात शोध घेत होते. मात्र अंधार पडलेपर्यंतही मुलीचा शोध लागला नाही..पिशोर - येथील बाजार पट्टीला लागून असलेल्या अंजना नदीवर अमराई रस्त्यालगत असलेल्या पुलावरून श्रावण निवृत्ती मोकासे (१०) हा चौथीत शिकणारा विद्यार्थी सोमवारी (ता.२९) दुपारी पुलावरून जात असताना तोल गमावून नदीत पडला आणि पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला. स्थानिक नागरिक, पोलीस प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने दिवसभर शोधमोहीम राबवली, तरीही त्याचा शोध लागला नाही..पूर्वीही नदीवरील पुलावरून भारंबा (तांडा) येथील एक शाळकरी मुलगी वाहून जाताना थोडक्यात वाचवली गेली होती. हस्ता ते भिलदरी दरम्यान कुठेही सुरक्षित पूल नसल्याने नागरिक जीव धोक्यात घालून नदी पार करत आहेत. त्यामुळे अंजना नदीवर तातडीने सुरक्षित पूल उभारण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.