मराठवाडा

Karmad Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दोन ठार, एक जखमी; समृद्धी महामार्गावरील जयपूर शिवारातील घटना

समृद्धी महामार्गावरील जयपूर शिवारातील चॅनल नंबर ४०२ जवळ मंगळवार (ता. ३०) दुपारी दोनच्या सुमारास भीषण अपघात झाला.
yogesh ghatekar and devidas mate

yogesh ghatekar and devidas mate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- बाळासाहेब काळे

करमाड - समृद्धी महामार्गावरील जयपूर शिवारातील चॅनल नंबर ४०२ जवळ मंगळवार (ता. ३०) दुपारी दोनच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. रस्त्याच्या कडेला उभी केलेली पंक्चर कार दुरुस्त करत असताना मागून आलेल्या भरधाव अज्ञात वाहनाने तिघांना चिरडले.

Loading content, please wait...
accident
death
car
Karmad
Mumbai Nagpur Samruddhi Mahamarg
Hit and Run Case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com