Karmad Accident : अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दोन ठार, एक जखमी; समृद्धी महामार्गावरील जयपूर शिवारातील घटना

बाळासाहेब काळेकरमाड - समृद्धी महामार्गावरील जयपूर शिवारातील चॅनल नंबर ४०२ जवळ मंगळवार (ता. ३०) दुपारी दोनच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. रस्त्याच्या कडेला उभी केलेली पंक्चर कार दुरुस्त करत असताना मागून आलेल्या भरधाव अज्ञात वाहनाने तिघांना चिरडले..या अपघातात योगेश दत्तात्रेय घाटेकर (वय-३८, रा. केळगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक) व मदतीसाठी धावून आलेले शेतकरी देविदास नाना मते (वय-६०, रा. जयपूर, ता. छत्रपती संभाजीनगर) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर बाळू विश्वनाथ घाटेकर (वय-६०, रा. केळगाव, ता. निफाड, जि. नाशिक) हे गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घाटेकर हे कार (क्र. एमएच ४६ झेड ७३६०) घेऊन रेशीम विक्रीसाठी जालना येथे जात होते. दरम्यान, कार पंक्चर झाल्याने त्यांनी ती महामार्गाच्या कडेला उभी करून दुरुस्ती सुरू केली. यावेळी समूध्दी महामार्गा लगत गट नंबर १६२ मध्यें शेतात काम करणारे देविदास मते मदतीला आले होते. मात्र, अचानक भरधाव वाहनाने तिघांना जोरदार धडक दिली चालक गाडी घेऊन पसार झाला..अपघाताची माहिती मिळताच करमाड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन नागरिकांच्या मदतीने जखमींना उपचारासाठी घटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासून घाटेकर व मते या दोघांना मृत घोषित केले. करमाड पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत, सुहास डबिर, विजयसिंग जारवाल, श्री मेहेर, जयसिंग नागलोत करीत आहे..मदत मातेच्या जिवावर बेतलीछत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील जयपूर येथील रहिवासी देविदास नाना मते हे अल्पभूधारक शेतकरी होते. शेती कसून ते आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. समृद्धी महामार्गावर अनोळखी घाटेकर यांच्या गाडीचे टायर पंक्चर झाल्याचे समजताच मदतीसाठी ते धावले होते. मात्र मदत करणेच त्यांच्या जीवावर बेतले आणि झालेल्या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला..या घटनेने जयपूर गावावर शोककळा पसरली आहे. मते यांच्या पश्चात पत्नी, विवाहित तीन मुली व एक मुलगा असा परिवार आहे. अचानक आलेल्या या दुर्दैवी प्रसंगामुळे त्यांचे कुटुंब उघड्यावर आले असून ग्रामस्थांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे..