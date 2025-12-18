मराठवाडा

Jalna News: घनसावंगी हादरले; दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी दोघांनी संपवले जीवन, कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर

Jalna Crime: घनसावंगी तालुक्यात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी दोघांनी जीवन संपवल्याची दुर्दैवी घटना घडली. तीर्थपुरी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
घनसावंगी (जि. जालना) : घनसावंगी तालुक्यात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी दोघांनी आत्महत्या केल्याची घटना मंगळवारी (ता. १७) घडली.

