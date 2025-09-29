Maharashtra Flood: अतिवृष्टीमुळे जनजीवन विस्कळीत; दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू

वारंगा फाटा : तोंडापूर (ता. कळमनुरी) येथील संतोष मुकुंद थोरात (वय ३६) शनिवारी संध्याकाळी पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. .अतिवृष्टीमुळे नदी, नाले, ओढे भरून वाहत आहेत. तोंडापूर तांडा येथून संतोष गावाकडे येत असताना ओढ्याच्या पाण्यातून वाहून गेला. .Heavy Rain : मराठवाड्यात अतिवृष्टीचे थैमान; नांदेड, लातूर जिल्ह्यांत कहर; सात जिल्ह्यांतील १३० मंडलांना दणका.त्याची घरच्यांना कल्पनाच नसल्यामुळे त्यांनी रात्री शोध घेतला नाही. २८ सप्टेंबर रोजी सकाळी त्याचा मृतदेह कैलास भालके यांच्या शेताजवळील नाल्यात आढळून आला. ही माहिती पोलिसांना दिली. गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..धारखेडा येथील शेतकरी गजानन रंगराव कऱ्हाळे (वय ४५) यांचा पुरात वाहून गेल्याने मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. २७) दुपारच्या सुमारास ते धारखेडा ते येहळेगाव सोळंके दरम्यान असलेल्या नदीच्या पात्रातून जात होते..नदीतील पुराचा अंदाज न आल्याने ते वाहून गेले. त्यांचा शोध घेतला गेला पण रात्रीपर्यंत ते सापडले नाहीत. २८ सप्टेंबर दुपारी साडेअडीच वाजताच्या सुमारास नदी पात्राच्या कडेला त्यांचा मृतदेह आढळला. औंढा नागनाथ पोलीस ठाण्याचे बीट जमादार हरकाळ यांनी घटनास्थळी पंचनामा केला. .औंढा तहसीलचे नायब तहसीलदार ऋषी आणि तलाठी पुष्पलता जायभाये यांनीही भेट देऊन माहिती घेतली. दुपारी तीन वाजता मृतदेह औंढा नागनाथ ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी नेण्यात आला. मृतकाच्या पश्चात पत्नी, आई-वडील, भाऊ, मुलगा व मुलगी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.