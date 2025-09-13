मराठवाडा

Dharshiv Accident: सोलापूर हैदराबाद महामार्गावर फुलवाडी टोलनाक्याजवळ भीषण ट्रक अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू

Accident News: सोलापूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील फुलवाडी टोलनाक्याजवळ भरधाव ट्रकने उभ्या ट्रकला आदळल्याने दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांची नावे धोंडिराम राजेंद्र दुधभाते व सचिन विनायक जमादार आहेत.
Dharshiv Accident

Dharshiv Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इटकळ (जि. धाराशिव) : उभ्या ट्रकवर भरधाव ट्रक आदळल्याने दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना सोलापूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील फुलवाडी टोलनाक्याजवळ शुक्रवारी (ता. १२) पहाटे घडली.

Loading content, please wait...
police
accident
road accident
Truck
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com