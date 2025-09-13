Dharshiv Accident: सोलापूर हैदराबाद महामार्गावर फुलवाडी टोलनाक्याजवळ भीषण ट्रक अपघात; दोघांचा जागीच मृत्यू

इटकळ (जि. धाराशिव) : उभ्या ट्रकवर भरधाव ट्रक आदळल्याने दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना सोलापूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील फुलवाडी टोलनाक्याजवळ शुक्रवारी (ता. १२) पहाटे घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, लोखंडी पाइप घेऊन निघालेला भरधाव ट्रक (एमएच २५ एजी ४५२२) सोलापूरच्या दिशेने जात होता. शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास फुलवाडी टोलनाक्याजवळ आला असता तेथे थांबलेल्या ट्रकवर (एनएल ०८ एए १८३३) धडकला..या भीषण अपघातामध्ये दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. धोंडिराम राजेंद्र दुधभाते (वय ३४, रा. बेटजवळगा) व सचिन विनायक जमादार (वय ३६, बेटजवळगा) अशी मृतांची नावे आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: इंदिरानगर बायजीपुरा प्रकरणात गोळी झाडून तरुणाचा खून; खून करणाऱ्यास जन्मठेप.पोलिसांनी मृतदेहांचे पंचनामा नंतर नातेवाईकांच्या ताब्यात दिले असून, घटनास्थळी आणखी तपास सुरू आहे. अपघातामुळे महामार्गावर वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. या घटनेने परिसरातील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रशासनाने वाहनचालकांना महामार्गावर सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.