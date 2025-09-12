Phulambri Accident : ट्रक-कारच्या अपघातात दोन ठार! दोन जण गंभीर जखमी

फुलंब्री - फुलंब्री–राजूर रस्त्यावरील पिंपळगाव गांगदेव शिवारात आयशर ट्रक आणि कार यांचा शुक्रवारी (ता.१२) रात्री अकरा वाजेच्या सुमारास समोरासमोर भीषण अपघात झाला. या अपघातात कारमधील दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघात इतका भीषण होता की कारचा चक्काचूर झाला..आदित्य राजू कोलते (वय २५) व सतीश केशव कोलते (वय २४, दोघेही रा. टाकळी कोलते, ता. फुलंब्री) अशी मृत तरुणांची नावे आहेत.राजूर रस्त्यावरील पिंपळगाव गांगदेव परिसरातील वळण रस्त्यावरून फुलंब्रीकडून कार क्रमांक एम.एच.२० ई.वाय. ४४५१ ही टाकळी कोलतेकडे जात असताना समोरून येणाऱ्या आयशर ट्रक (एम.एच.२१ बी.एच.१६९७) यांच्यात समोरासमोर भीषण धडक झाली. या अपघातात कारचा पूर्ण चक्काचूर झाला आहे..घटनेची माहिती मिळताच महात्मा फुले क्रीडा रुग्णवाहिका चालक विजय देवमाळी यांनी जखमींना फुलंब्री ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी आदित्य राजू कोलते (२५) आणि सतीश केशव कोलते (२४) यांना तपासून मृत घोषित केले. तर अक्षय भगवान कोलते (२५) व अजय बबन सोळुंके (२४) हे गंभीर जखमी असून त्यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..अपघाताची माहिती मिळताच फुलंब्री पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या अपघातामुळे परिसरात मोठी गर्दी जमली होती. ट्रक व कार काही वेळ रस्त्यावर अडकल्याने वाहतूक कोंडी झाली होती. दरम्यान, या अपघाताची नोंद फुलंब्री पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरा बारापर्यंत सुरू होती. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक संजय सहाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..अपघातवेळी प्रत्यक्षदर्शी : रुग्णवाहिकाचालक विजय देवमाळीराजूर रस्त्यावरील पिंपळगाव येथे इतका भीषण अपघात झाला की अपघातग्रस्त कारमधून एका तरुणाचा मृतदेह तब्बल पंधरा फूट दूर शेतात फेकला गेला. तर दुसरा रस्त्याच्या पन्हाळ्यावर पडला होता. एक जखमी गाडीतच अडकला असल्याने त्याला काच फोडून बाहेर काढावे लागले. तर दुसरा जखमी गाडीच्या साईडला पडला होता, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शी व महात्मा फुले क्रीडा रुग्णवाहिका चालक विजय देवमाळी यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.