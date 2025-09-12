मराठवाडा

Phulambri Accident : ट्रक-कारच्या अपघातात दोन ठार! दोन जण गंभीर जखमी

फुलंब्री–राजूर रस्त्यावरील पिंपळगाव गांगदेव शिवारात आयशर ट्रक आणि कार यांचा शुक्रवारी (ता.१२) रात्री समोरासमोर अपघात झाला.
satish kolate and aaditya kolate

फुलंब्री - फुलंब्री–राजूर रस्त्यावरील पिंपळगाव गांगदेव शिवारात आयशर ट्रक आणि कार यांचा शुक्रवारी (ता.१२) रात्री अकरा वाजेच्या सुमारास समोरासमोर भीषण अपघात झाला. या अपघातात कारमधील दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. अपघात इतका भीषण होता की कारचा चक्काचूर झाला.

