मराठवाडा

Degloor Accident : जड वाहनाच्या धडकेत मेदनकल्लूरच्या दोघांचा मृत्यू

मेदनकल्लूर येथील दोन युवकांचा मंगळवारी (ता. ६) रात्री तमलूर–नारंगल मार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात जागीच मृत्यू झाला.
shauikh ismael and siddhi khadir moin

shauikh ismael and siddhi khadir moin

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अनिल कदम
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देगलूर - मेदनकल्लूर येथील दोन युवकांचा मंगळवारी (ता. ६) रात्री तमलूर–नारंगल मार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात जागीच मृत्यू झाला. मोटारसायकलला जड वाहनाने धडक दिल्याने हा अपघात घडला.

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