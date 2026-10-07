Degloor Accident : जड वाहनाच्या धडकेत मेदनकल्लूरच्या दोघांचा मृत्यू

देगलूर - मेदनकल्लूर येथील दोन युवकांचा मंगळवारी (ता. ६) रात्री तमलूर–नारंगल मार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात जागीच मृत्यू झाला. मोटारसायकलला जड वाहनाने धडक दिल्याने हा अपघात घडला..या अपघातात सिद्धी खदीर सिद्दी मोईन (वय-४४) आणि शेख फैजान शेख इस्माईल (वय २४, दोघेही रा. मेदनकल्लूर, ता. देगलूर) यांचा मृत्यू झाला. दोघेही एमएच-२६ डीबी-४३०३ क्रमांकाच्या दुचाकीवरून मेदनकल्लूरहून तमलूरमार्गे नारंगलच्या दिशेने जात होते.त्याचवेळी समोरून येणाऱ्या जड वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शैलेश ओटे, पोलिस उपनिरीक्षक किरण बेंबडे व सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले. या घटनेमुळे मेदनकल्लूर गावावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.