Bidkin News : बिडकीनमधून दोन अल्पवयीन सख्खे भाऊ बेपत्ता; पोलिसांची रात्रभर शोधमोहीम, नागरिकांना आवाहन

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील बिडकीन येथे दोन अल्पवयीन सख्खे भाऊ बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (दि. १४) उघडकीस आली. घरातून बाहेर पडलेले आयान शाहरुख शहा (वय-१०) आणि अरमान शाहरुख शहा (वय-७) हे रात्री उशिरापर्यंत घरी परतले नसल्याने कुटुंबीयांनी बिडकीन पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी दोन विशेष पथके तयार करून रात्रभर युद्धपातळीवर शोधमोहीम सुरू केली आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, वडिलांनी रागावल्यामुळे दोन्ही मुले घरातून निघून गेल्याचे समोर आले आहे. कुटुंबीयांनी नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि परिसरात सर्वत्र शोध घेतला. मात्र कोणताही ठावठिकाणा न लागल्याने अखेर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली..या प्रकरणी अपराध क्रमांक ४६२/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम १३७(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांची दोन विशेष पथके बसस्थानक, रेल्वे स्थानके, बाजारपेठ, धार्मिक स्थळे, सार्वजनिक ठिकाणे तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची पडताळणी करत आहेत. संभाव्य प्रत्येक ठिकाणी मुलांचा शोध सुरू असून तपास वेगाने सुरू आहे..या घटनेमुळे बिडकीन शहरासह परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेषतः लहान मुलांच्या पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून सोशल मीडियावरही मुलांचा शोध घेण्यासाठी नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर आवाहन केले जात आहे..दरम्यान, बिडकीन पोलिसांनी नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. आयान शाहरुख शहा किंवा अरमान शाहरुख शहा हे दोघेही कोणत्याही ठिकाणी आढळून आल्यास किंवा त्यांच्याबाबत कोणतीही माहिती मिळाल्यास तात्काळ शाहरुख शहा (९०११४८२८६३), पोलीस उपनिरीक्षक महादेव निकाळजे (८९९९४०२५७४), पोलीस कर्मचारी हनुमान धनवे (९९२३४४११४४) किंवा सहाय्यक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके (९९२२६६५००१) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अफवांवर विश्वास न ठेवता पोलिसांना सहकार्य करावे, असेही आवाहन पोलिस प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.