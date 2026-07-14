मराठवाडा

Truck Bike Accident : भरधाव ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार दोघांचा मृत्यू; ग्रामस्थांनी पाठलाग करून ट्रकचालकाला पकडले

छत्रपती संभाजीनगर-पुणे महामार्गावरील दहेगाव बंगला येथे ट्रक आणि दुचाकीचा भीषण अपघात होऊन दहेगाव येथील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला.
Raju namekar and Babasaheb Shinde

Raju namekar and Babasaheb Shinde

sakal

नानासाहेब जंजाळे
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शेंदूरवादा - गंगापूर तालुक्यातील छत्रपती संभाजीनगर-पुणे महामार्गावरील दहेगाव बंगला येथे मंगळवारी (ता. १४) सायंकाळच्या सुमारास ट्रक आणि दुचाकीचा भीषण अपघात होऊन दहेगाव येथील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला.

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