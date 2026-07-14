Truck Bike Accident : भरधाव ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार दोघांचा मृत्यू; ग्रामस्थांनी पाठलाग करून ट्रकचालकाला पकडले

शेंदूरवादा - गंगापूर तालुक्यातील छत्रपती संभाजीनगर-पुणे महामार्गावरील दहेगाव बंगला येथे मंगळवारी (ता. १४) सायंकाळच्या सुमारास ट्रक आणि दुचाकीचा भीषण अपघात होऊन दहेगाव येथील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, राजू उत्तम नामेकर (वय-४५) व बाबासाहेब शिंदे (वय-५२, दोघेही रा. दहेगाव) हे एमएच-२० एचई-५१२९ क्रमांकाच्या दुचाकीवरून दहेगाव बंगला फाट्यावरून आपल्या घरी जात होते. त्यावेळी छत्रपती संभाजीनगरहून पुण्याकडे जाणाऱ्या डब्ल्यूबी-११ ई-०२०३ क्रमांकाच्या भरधाव ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत दोघेही गंभीर जखमी झाले..घटनेची माहिती मिळताच वाळूज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांनी पोलीस कर्मचारी बजरंग धाडगे, सुधीर कांबळे व सतीश बर्वे यांना घटनास्थळी पाठविले. भोसले रुग्णवाहिकेच्या सहाय्याने शुभम वाघमारे, गणेश राऊत, पप्पू खरात, अक्षय खरात तसेच ग्रामस्थांच्या मदतीने जखमींना छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीअंती दोघांनाही मृत घोषित केले.या घटनेचे वृत्त परिसरात वाऱ्यासारखे पसरले असून घरातील कर्ता पुरुष गेल्याले हळहळ व्यक्त होत आहे..ट्रकचालकाला पाठलाग करत ग्रामस्थांनी पकडले....अपघातानंतर ट्रकचालकाने वाहनासह घटनास्थळावरून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ग्रामस्थांनी प्रसंगावधान राखत ट्रकचा पाठलाग करून भेंडाळा फाटा येथे वाहन अडविले आणि चालकाला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.