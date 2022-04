Jalna Accident | जालन्यात ट्रक-रिक्षाची जोरात धडक, दोन जण जागीच ठार

By

राजुर (जि.जालना) : भोकरदन-राजूर रस्त्यावरील बाणेगाव पाटीवर बुधवारी (ता.२७) सकाळी साडेसहा वाजता ट्रक व अवजड रिक्षाची समोरासमोर जोरात धडक झाली. यामधे रिक्षामधील दोन जण जागीच ठार झाले असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. कुरडया व घरगुती साहित्य घेऊन येणारा रिक्षा (एमएच १९ सीवाय १०९१) हा राजूरकडे जात होता. तसेच जालन्याहून भोकरदनकडे (Bhokardan) जाणारा ट्रक (एमएच ४० एके ५१५६) या दोन्ही वाहनांची सकाळी साडेसहा वाजता राजुरपासून जवळ असणाऱ्या बाणेगाव पाटीवर जोरात धडक झाली. (Two People Died In Accident In Jalna)

रिक्षामध्ये समोर तिघे जण बसले होते. यात एका महिलेचा समावेश आहे. त्यापैकी दोन जण जागीच ठार झाले. त्यांची नावे समजली नसून एकजण गंभीर जखमी झाला असुन त्याला जालना (Jalna) येथील दवाखान्यात दाखल करण्यात आले आहे. घटनास्थळावरून ट्रकचालक फरार झाला आहे. घटनास्थळी राजुर पोलीस चौकीचे गणेश मांटे, सिद्धू साबळे व भोकरदन पोलीस ठाण्याचे कर्मचाऱ्यांनी धाव घेऊन पंचनामा केला आहे. अपघातस्थळी संपूर्ण कुरडया व घरगुती सामान अस्ताव्यस्त पडलेले आहे.