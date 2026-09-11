Kannad News: खिचडी खाल्ल्यानंतर प्रकृती बिघडली; दोन चिमुकल्या भावा-बहिणींचा उपचारादरम्यान मृत्यू

कन्नड: घरी बनविलेली खिचडी खाल्ल्यानंतर प्रकृती बिघडलेल्या दोन चिमुकल्या भावा-बहिणींचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना चिंचोली लिंबाजी येथे घडली. आयुष नारायण थोटे (वय २) याचा गुरुवारी (ता. १०) मृत्यू झाला होता. त्यानंतर उपचार सुरू असलेल्या गायत्री नारायण थोटे (वय ७) हिचाही आज सकाळी उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेमुळे थोटे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.मिळालेल्या माहितीनुसार, नारायण साहेबराव थोटे (३५), त्यांची पत्नी देवशाला (३०), मुलगी गायत्री (७) व मुलगा आयुष (२) यांनी मंगळवारी रात्री घरी तयार केलेली खिचडी खाल्ली होती. त्यानंतर बुधवारी पहाटे चौघांनाही उलट्या व जुलाबाचा त्रास सुरू झाला..प्राथमिक उपचार घेतल्यानंतर दोन्ही मुलांची प्रकृती अधिक बिघडल्याने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गुरुवारी पहाटे आयुष याला पुढील उपचारासाठी सिल्लोड येथे नेत असताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्यावर गुरुवारी दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rदरम्यान, गंभीर प्रकृती असलेल्या गायत्रीला पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचार सुरू असतानाच आज तिचा मृत्यू झाला. आई-वडिलांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. प्रकृती बिघडण्याचे नेमके कारण काय, याबाबत अधिकृत वैद्यकीय अहवालानंतरच स्पष्टता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.