Beed | दोन बहिणींचा बंधाऱ्यात बुडुन मृत्यू, माजलगावमधील धक्कादायक घटना

माजलगाव (जि.बीड) : गेवराई व परतूर येथून महातपुरी येथे मावसीकडे आलेल्या दोन मावस बहिणींचा गोदावरी (Godavari) बंधाऱ्यात पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी (ता.तीन) सकाळी घडली आहे. मन्यारवाडी (ता.गेवराई) येथील दीपाली गंगाधर बरबडे (वय २०) व आनंदगाव (ता. परतूर) येथील स्वाती अरूण चव्हाण (वय १२) या महातपूरी येथे मावशीकडे आल्या होत्या. त्या दररोज मावशी व आईसोबत गोदावरी नदीवर असलेल्या बंधाऱ्यावर कपडे धुण्यासाठी जात. (Two Sisters Drowned In Barrage In Majalgaon Taluka Of Beed)

शुक्रवारी सकाळी त्या मावशी व आपापल्या आईसोबत गेल्या असता स्वाती आंघोळ करत असताना पाण्यात बुडत असल्याचे पाहून दीपालीने तिला पकडण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये दीपाली देखील पाण्यात बुडू लागली. त्या बुडत असताना महिलांनी आरडाओरड केली असता आजूबाजूचे लोक धावून आले. तोपर्यंत या दोघी पाण्यात बुडाल्या होत्या. त्यांना सापडण्यासाठी जवळपास एक तास लागला. (Beed)

त्यांना वर काढून माजलगाव (Majalgaon) ग्रामीण रूग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी दोघींना मृत्य घोषित केले. या मृत्यू प्रकरणी लक्ष्मण रामभाउ शिंगाडे यांच्या खबरीवरून आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असुन प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस जमादार माणिक राठोड करित आहेत.