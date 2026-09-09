Bribery Case: सरकारी बाबूंची खाबूगिरी! २ तलाठी १२ हजारांची लाच घेताना जाळ्यात तर भूकरमापक २०० रुपये घेताना रंगेहाथ सापडला

धुळे : धुळे तहसील कार्यालयातील ग्राममहसूल अधिकारी (तलाठी) दिनेश दिलवर दाभाडे, तलाठी मृणाल शरद नगराळे आणि खासगी व्यक्ती जयेश कैलास चौधरी या तिघांना १२ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मंगळवारी (ता. ८) मुद्देमालासह पकडले. हायवा वाहनावर बेकायदा वाहतुकीचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी व कारवाई टाळण्यासाठी ही लाच मागितली होती. .Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.बांधकाम साहित्य वाहतूक करणाऱ्या तक्रारदाराचे हायवा वाहन साक्री रोडवरील मोती नाल्याजवळ थांबले असताना, तलाठी दिनेश दाभाडे (वय ४०, रा. मोहाडी, अतिरिक्त कार्यभार फागणे), तलाठी मृणाल नगराळे (बाळापूर) व तलाठी गायकवाड यांनी चालकाचा मोबाईल काढून घेतला. त्यानंतर चाळीसगाव चौफुली येथे तक्रारदारास बोलावून अवैध वाहतुकीचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी २० हजार रुपयांची मागणी केली. तक्रारदाराने घाबरून आठ हजार रुपये दिले, तर उर्वरित १२ हजार रुपयांची रक्कम नंतर देण्याचे ठरले. याबाबत तक्रारदाराने धुळे लाचलुचपतप्रतिबंधक विभागात तक्रार दिली. .सोमवारी (ता. ७) झालेल्या पडताळणीत तलाठी दाभाडे यांनी जयेश चौधरी (वय ३१) याच्यामार्फत १२ हजार रुपये लाच मागितल्याचे स्पष्ट झाले. मंगळवारी रचलेल्या सापळ्यात जयेश चौधरी याने तक्रारदाराकडून स्वीकारलेली १२ हजारांची रक्कम तलाठी दाभाडे याच्याकडे देताना पकडण्यात आले. याबाबत शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. संशयित दिनेश दाभाडे व जयेश चौधरी यांना ताब्यात घेतले आहे, तर मृणाल नगराळे फरारी आहेत. ही कारवाई नाशिक परिक्षेत्राचे पोलिस अधीक्षक भारत तांगडे, अपर अधीक्षक प्रदीप मैराळे, अपर अधीक्षक कविता फडतरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअधीक्षक सचिन साळुंखे यांच्या पर्यवेक्षणात निरीक्षक यशवंत बोरसे, पद्मावती कलाल, राजन कदम, मुकेश अहिरे, प्रवीण मोरे, मकरंद पाटील, प्रवीण पाटील, सुधीर मोरे यांनी केली..'जामनेर भूमी अभिलेख 'चा भूकरमापक लाचेच्या जाळ्यातजळगाव : जामनेर येथील भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूकरमापकाला २०० रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. भगवान रोहिदास गायकवाड (वय ५१, रा. भुसावळ) असे संशयिताचे नाव आहे. नेरी बुद्रुक (ता. जामनेर) येथील ६५ वर्षीय तक्रारदार शेतकऱ्याला आपल्या शेतीची मोजणी करावयाची होती. यासाठी त्यांना स्क्रीम पत्रक व टिपण उतारा यांची गरज असल्याने त्यांनी २ सप्टेंबरला जामनेरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयात अर्ज केला होता. कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती देण्यासाठी भूकरमापक भगवान गायकवाड याने तक्रारदाराकडे ७०० रुपयांची लाच मागितली. .याबाबत तक्रारदाराने सोमवारी (ता. ७) जळगाव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. मंगळवारी (ता. ८) जामनेर भूमी अभिलेख कार्यालयात पंचांसमक्ष तडजोडीअंती संशयित गायकवाड याने २०० रुपये लाच घेण्याचे मान्य केले. त्यानंतर पथकाने रचलेल्या सापळ्यात संशयितास तक्रारदाराकडून २०० रुपयांची लाच स्वीकारताच ताब्यात घेतले. ही कारवाई पोलिस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर, निरीक्षक हेमंत नागरे, बाळू मराठे, प्रणेश ठाकूर आणि सचिन चाटे यांनी केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...यापूर्वीही लाचखोरीचा गुन्हासंशयित भगवान गायकवाड याच्याविरुद्ध २०१२ मध्ये भुसावळ बाजारपेठ पोलिस ठाण्यात लाच स्वीकारल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. आता हा त्याचा दुसरा गुन्हा आहे. याबाबत जामनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.