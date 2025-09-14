मराठवाडा

Teen Drowning Accident: दोन युवकांचा खदानीत बुडून मृत्यू; जालना शहरातील खडकतलाव परिसरात घटना

Jalna News: शहरातील शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या पाठीमागे असलेल्या खडकतलाव खदानीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोघांचा शनिवारी दुपारी बुडून मृत्यू झाला. स्थानिकांच्या मदतीने पोलिसांनी या दोन्ही युवकांचे मृतदेह खदानीतून बाहेर काढले.
सकाळ वृत्तसेवा
