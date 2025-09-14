Teen Drowning Accident: दोन युवकांचा खदानीत बुडून मृत्यू; जालना शहरातील खडकतलाव परिसरात घटना

जालना : शहरातील शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानाच्या पाठीमागे असलेल्या खडकतलाव खदानीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोघांचा शनिवारी (ता. १३) दुपारी बुडून मृत्यू झाला. स्थानिकांच्या मदतीने पोलिसांनी या दोन्ही युवकांचे मृतदेह खदानीतून बाहेर काढले..सिद्धार्थ संजय हरबळे (वय १६, रा. समर्थनगर), जस्मितसिंग गुरमितसिंग रिहाल (वय १८, रा. संभाजीनगर, जालना) अशी मृत युवकांची नावे आहेत..शहरालगत असलेल्या खडकतलाव खदानीत शहरातील पाच मित्र फिरायला गेले. परिसरात फोटोशूट सुरू असताना सिद्धार्थ हरबळे, जस्मितसिंग रिहाल हे दोघे पोहण्यासाठी खदानीमध्ये उतरले..मात्र, पाण्याचा अंदाज न आल्याने ते पाण्यात बुडू लागले. त्यांनी आरडाओरडा केला. त्यामुळे सोबत असलेल्या मित्रांना मदतीसाठी स्थानिक नागरिकांकडे धाव घेतली. स्थानिक नागरिक खदानीपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्या दोघांचा बुडून मृत्यू झाला..Road Accident: धुळे सोलापूर महामार्गावर जीपचे टायर फुटून मोठा अपघात; अकरा जखमी, सहा गंभीर.या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर तालुका जालना पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिकांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढून उत्तरीय तपासणीसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी तालुका जालना पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.