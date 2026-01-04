Marathwada Accident: दुर्दैवी घटना! मोटरसायकल अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू; खानापुरवर शोककळा, दुचाकीचा ताबा सुटला अन्..

देगलूर: मोटरसायकलवरून माळेगाव ता. कंधार कडे जात असलेल्या खानापूर येथील दोन युवकांचा रुई (ता. कंधार) येथील रस्त्याच्या वळणावर मोटरसायकल डिव्हायडरला धडकल्याने झालेल्या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. रविवार ता.५ रोजी सकाळी नऊ ते दहाच्या दरम्यान ही घटना घडली..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार मूळ बेळकोणी ता. बिलोली येथील मूळ रहिवासी असलेला मारुती चांदोबा गायकवाड वय २३ गेल्या कांही वर्षापासून तो आपले आजोळ असलेल्या खानापूर गावीच वास्तव्यास होता. पडेल ती कामे करून कुटुंबाला हातभार लावायचा. तर दीपक घंटेवाड पाळेकर वय २१ हा पाळा ता. मुखेड येथील मूळ रहिवासी होता..त्याची आई ही खानापूर येथे गेल्या कांही वर्षापासून भाजीपाला खरेदी विक्री करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायची, तोही आईला मदत करण्यासाठी भाजीपाला विक्रीचे करण्याचे काम करायचा. रविवार ता.५ रोजी खानापूरहून मोटरसायकलवर सकाळी सात वाजता मारुती गायकवाड व दीपक घंटेवाड माळेगावला जातो म्हणून घरी सांगून निघाले होते..Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध...मात्र मोटरसायकल वरील त्यांचा ताबा सुटल्याने रुई ता. कंधार येथील रस्त्याच्या वळणावर त्यांची मोटरसायकल डिव्हायडरला धडकली. झालेल्या अपघातात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना गावात कळताच नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी कंधारकडे रवाना झाले. रविवारी रात्री उशिरा खानापूर येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.