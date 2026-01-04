Marathwada Accident: दुर्दैवी घटना! मोटरसायकल अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू; खानापुरवर शोककळा, दुचाकीचा ताबा सुटला अन्..

मराठवाडा

Marathwada Accident: दुर्दैवी घटना! मोटरसायकल अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू; खानापुरवर शोककळा

Speeding Motorcycle loses control in Khanapur: खानापूरच्या दोन तरुणांचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू; गावात शोककळा
Motorcycle Loses Control, Two Young Men Die Instantly

Motorcycle Loses Control, Two Young Men Die Instantly

सकाळ डिजिटल टीम
देगलूर: मोटरसायकलवरून माळेगाव ता. कंधार कडे जात असलेल्या खानापूर येथील दोन युवकांचा रुई (ता. कंधार) येथील रस्त्याच्या वळणावर मोटरसायकल डिव्हायडरला धडकल्याने झालेल्या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. रविवार ता.५ रोजी सकाळी नऊ ते दहाच्या दरम्यान ही घटना घडली.

