Parli Ambajogai Accident: परळी-अंबाजोगाई मार्गावर काळाचा घाला; अज्ञात वाहनाच्या धडकेत दोन युवक ठार, एक गंभीर

-लक्ष्मण वाकडेपरळी वैजनाथ: परळी तालुक्यातील कन्हेरवाडी घाटात मंगळवारी रात्री उशिरा अपघात झाला. यामध्ये दोघेजण ठार झाले. तर एक जण जखमी झाला आहे. पोलिसांकडून मिळालेली याबाबत माहिती अशी की परळी-अंबाजोगाई मार्गावरील कन्हेरवाडी घाटात मंगळवारी (ता.७ ) रात्री दुचाकीचा अपघात झाला..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...या अपघातात परळी शहरातीलसंत सावतामाळी नगर येथील दोन युवकांचा मृत्यू झाला आहे. गणेश मुरुळे,मुंजा मिसाळ अशी त्यांची नावे आहेत हे दोन्ही युवक 22 ते 25 वयोगटातील आहेत.ते अंबाजोगाईहुन परळीकडे येत असताना कन्हेरवाडी घाटात एका हॉटेलजवळ अपघात झाला. त्यांच्या दुचाकी क्रमांक एम एच.४४ ए ए ३०६४ आहे..या त्यांच्या या दुचाकी अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने हा अपघात झाल्याची माहिती आहे .यात ते गंभीर जखमी झाले.नागरीकांनी त्यांना परळी उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी आणले असता त्यांचा मृत्यु झालेला होता अशी माहिती मिळाली. या दुचाकीवरून तिघेजण प्रवास करत होते त्यातील एक जण गंभीर जखमी झाला..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.त्याच्यावर परळी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून आंबेजोगाई येथील शासकीय रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. या घटनेचा पोलिसात सकाळपर्यंत गुन्हा दाखल नव्हता सकाळी दहाच्या सुमारास या अपघात ठार झालेल्या युवकावर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पोस्टमार्टम सुरू होते रुग्णालयाच्या आवारात नागरिकांनी गर्दी केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.