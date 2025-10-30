Uddhav Thackeray : न्यायासाठी आम्ही तुमच्यासोबत! उद्धव ठाकरे यांचा डॉक्टर तरुणीच्या कुटुंबीयांना शब्द

बीड - फलटण येथे आत्महत्या केलेल्या डॉक्टर तरुणीच्या कुटुंबीयांशी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज दूरध्वनीवरून संवाद साधला. न्यायासाठी आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असा शब्द ठाकरे यांनी कुटुंबीयांना दिला..पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी कुटुंबाची भेट घेऊन सांत्वन केले. त्यानंतर त्यांनी कुटुंबीयांसोबत उद्धव ठाकरेंचे दूरध्वनीवरून बोलणे करून दिले. कुटुंबीयांच्या मागण्या दोन सप्टेंबरपर्यंत मान्य न झाल्यास पक्षातर्फे तीन सप्टेंबरपासून फलटण येथे उपोषण करणार आहोत, न्यायासाठी आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असे ठाकरे यांनी कुटुंबातील सदस्यांना सांगितल्याचे अंधारे म्हणाल्या..माध्यमांशी बोलताना अंधारे यांनी सांगितले, ‘तरुणीच्या उत्तरीय तपासणीवेळी तिच्या कुटुंबातील डॉक्टरला थांबू दिले नाही, उत्तरीय तपासणी ‘इन कॅमेरा’ करण्याची मागणी होती. मात्र तसे झाले नाही. ‘एफआरआय’ नोंदविण्यासाठी ताटकळत बसावे लागले.या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मृत तरुणीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडविण्याचे काम केले. त्यांना पदावरून हटवावे. न्याय मिळेपर्यंत आम्ही सर्व कुटुंबीयांसोबत आहोत’.यावेळी काँग्रेस महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा संगीता तिवारी उपस्थित होत्या..अंधारे - ठोंबरेंमध्ये शाब्दिक चकमकडॉक्टर तरुणीच्या घरी कुटुंबीयांच्या भेटीसाठी गेलेल्या शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रूपाली ठोंबरे यांच्यात आज शाब्दिक चकमक झाली. या दोन्ही नेत्या समोरासमोरच बसल्या होत्या. कुटुंबीयांची विचारपूस सुरू असतानाच शिवसेना पदाधिकाऱ्याने, जिल्ह्याचे पालकमंत्री असूनही अजित पवार पीडित कुटुंबीयांच्या भेटीसाठी आले नाहीत, असा मुद्दा काढला..यावर ठोंबरे यांनी, ‘घटना फलटणमध्ये घडली आहे,’ असे सांगताच अंधारे यांनी ‘फलटण देखील बारामतीजवळ आहे,’ असा मुद्दा मांडला. त्यावर ठोंबरे ‘उपमुख्यमंत्री असलेल्या पवार यांच्यावर राज्याची जबाबदारी आहे,’ असे म्हणाल्या. शब्दाने शब्द वाढत असताना इतरांनी हे ठिकाण वाद घालण्याचे नसल्याचे सांगत दोघींना शांत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.