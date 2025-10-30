मराठवाडा

Uddhav Thackeray : न्यायासाठी आम्ही तुमच्यासोबत! उद्धव ठाकरे यांचा डॉक्टर तरुणीच्या कुटुंबीयांना शब्द

फलटण येथे आत्महत्या केलेल्या डॉक्टर तरुणीच्या कुटुंबीयांशी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज दूरध्वनीवरून संवाद साधला.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड - फलटण येथे आत्महत्या केलेल्या डॉक्टर तरुणीच्या कुटुंबीयांशी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आज दूरध्वनीवरून संवाद साधला. न्यायासाठी आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, असा शब्द ठाकरे यांनी कुटुंबीयांना दिला.

