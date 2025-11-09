मानवत (जि. परभणी) : ‘साहेब, आमची शेती खरडून गेली, सगळी भांडी-कुंडी, गुरेढोरे, शेळ्या-मेंढ्या वाहून गेल्या’ अशा शब्दांत तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आपल्या व्यथा मांडल्या..ठाकरे यांनी शनिवारी (ता.आठ) तालुक्यातील ताडबोरगाव येथे भेट देत नुकसानग्रस्तांच्या व्यथा ऐकून घेतल्या. यावेळी शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे, खासदार संजय जाधव, आमदार डॉ. राहुल पाटील, माजी आमदार मीरा रेंगे, जिल्हाप्रमुख गंगाप्रसाद आणेराव, रवींद्र धर्मे यांची प्रमुख उपस्थिती होती..यावेळी ताडबोरगाव शिवारातील परमेश्वर पठाडे हे शेतकरी म्हणाले, की ‘साहेब माझी तब्बल १५ एकर शेती अतिवृष्टी महापुराने खरडून नेली. अजूनही प्रशासनाने कोणतेही पंचनामे व मदत केली नसल्याचे सांगितले. काही शेतकऱ्यांनी हाती आलेल्या शेतमाल देखील कवडीमोल भावाने विकावा लागत असल्याचे सांगितले..जालन्यातही शेतकऱ्यांशी संवादजालना ः माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घनसावंगी तालुक्यातील लिंबोणी तसेच परतूर तालुक्यातील पाटोदा (माव) येथे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यथा मांडताना सांगितले की,सरकारने दिलेली मदत ही चेष्टा करणारी आहे. दरम्यान, आता रडून चालणार नाही सरकारला रडवा, तुमच्यात हिंमत, ताकद आहे, तुम्हाला बळ द्यायला मी तुमच्या सोबत असल्याची धीर ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना दिला..Uddhav Thackeray : दगाबाज रे.. सरकार पॅकेजचे काय झाले? उद्धव ठाकरे यांनी भुम, परंडा, वाशी या भागाचा केला पाहणी दौरा.पूर्ण ताकदीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशीशेतकऱ्यांचे सर्व आयुष्यच उद्ध्वस्त झाले. शेतकरी अडचणीत असताना देखील सरकार भावनाशून्य असून शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी कर्जमुक्ती दिली जात नसल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला. न्याय मिळवण्यासाठी शिवसेना पूर्ण ताकदीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहणार असून न्याय मिळवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.