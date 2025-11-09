मराठवाडा

Uddhav Thackeray: शेती, संसार उद्‍ध्वस्त; पण मदतीची दमडीही नाही, ताडबोरगावात शेतकऱ्यांनी मांडली उद्धव ठाकरेंसमोर व्यथा

Uddhav Thackeray visits flood-hit Tadborgaon village: मानवत तालुक्यातील ताडबोरगावातील शेतकऱ्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त शेती आणि मदतीअभावी व्यथा मांडल्या.
मानवत (जि. परभणी) : ‘साहेब, आमची शेती खरडून गेली, सगळी भांडी-कुंडी, गुरेढोरे, शेळ्या-मेंढ्या वाहून गेल्या’ अशा शब्दांत तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आपल्या व्यथा मांडल्या.

