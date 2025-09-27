Dharashiv News: उद्धव ठाकरेच्या शिवसेनेकडून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत

कळंब : तालुक्यातील इटकूर येथील मधुकर अडसूळ यांच्या घरात नदीचे पाणी जावून प्रपंच वाहून गेला होता.25 सप्टेंबर रोजी उद्धव ठाकरे यांनी पाहणी दौरा करून मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. .त्यानुसार इटकूर येथील अडसूळ यांना आर्थिक मदतीचा धनादेश व शिलाबाई शिरसाट यांना घर बांधकामासाठी सिमेंट,खडी,पत्रे आदी साहित्य शुक्रवार (ता.26) घरपोच देण्यात आले. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा पक्ष मदत पोहचवतो, पण शासन कुठे हरवलंय?”असा सवाल शेतकऱ्यामधून उपस्थित होत आहे..तालुक्यात अतिवृष्टीने शेतकरी व नागरिकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले.शेतकरी,कष्टकरी यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले त्यामुळे अन्न धान्य, भांडी कुंडी, जनवारांचा चारा वाहून गेला.शेतकरी आर्थिक संकटात असून मानसिक तनावाखाली आहेत. शासनाकडून मात्र, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना किती मदत देईची, कशी देईची याची आकडेमोड सुरु आहे. .तालुक्यातील इटकूर येथील मधुकर अडसूळ व शिलाबाई शिरसाट यांच्या घरात ऑगस्ट मध्ये पाणी शिरून नुकसान झाले.अद्यापही शासनाकडून मदत करण्यासाठी वाकुल्याच दाखविण्यात आल्या.नुकताच उद्धव ठाकरे यांनी इटकूर येथे येऊन नुकसानीची पाहणी करीत शेतकऱ्यांना आधार दिला..खासदार ओमप्रकाश राजेनींबाळकर, आमदार कैलास पाटील यांनी शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडून तात्काळ मदतीचा हात पुढे करण्यात आला आहे. पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकरी, गरीब कुटुंबांना धान्य, जीवनावश्यक वस्तू, आर्थिक मदत अशा स्वरूपात मदत पोहचत आहे. मात्र शासनाकडून अद्याप ठोस मदत पोहचलेली नाही.नुकसानग्रस्त शेतकरी शासनाकडे नजर लावून बसले आहेत..शासनाच्या मदतीचे आश्वासन दिले जात असले तरी प्रत्यक्ष मदतीचा एकही हात त्यांच्या दारी पोहचलेला नाही. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचे कार्यकर्ते गावागावांत जाऊन थेट हातात मदतीचा दिलासा देत आहेत.शासनाकडून फक्त पंचनाम्यांचे आश्वासन आणि घोषणा सुरू असताना प्रत्यक्षात लोकांना जगण्यासाठी मदत राजकीय पक्षाकडून मिळत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..Maharashtra Heavy Rain : शासन दरबारी ‘ओला दुष्काळ’ नाहीच; निकषांची पूर्तता करणे अवघड."राजकारणी मदत करतात, पण शासन कुठे आहे?" असा सवाल नुकसानग्रस्त शेतकरी उपस्थित करत आहेत.खासदार, आमदार यांच्या आदेशावरून अडसूळ व शिरसाट यांना शिवसेनेचे शहर विश्वजीत जाधव, निर्भय घुले, बाळासाहेब गंभीरे,सागर बाराते, विठ्ठल माने, अभयशिंह अडसूळ,प्रदीप फरताडे याच्या उपस्थित नुकसानग्रस्ताना मदत देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.