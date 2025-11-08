Uddhav Thackeray: ‘शक्तिपीठ’चा आम्हाला काय उपयोग? शेतकऱ्याने मांडली भूमिका, उद्धव ठाकरेंचा परभणी जिल्ह्यात संवाद

परभणी : आमच्या भागातून जाणाऱ्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाचा आम्हाला काय उपयोग? हा महामार्ग थांबवावा व आमची शेती वाचवावी,’’ अशी भावना विठ्ठलराव गरुड या शेतकऱ्याने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर व्यक्त केली..शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सरकारने शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या मदतीवरून सुरू केलेल्या ‘दगाबाज रे’ अभियानाअंतर्गत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडा दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी, शुक्रवारी (ता. ७) पार्डी (ता. अर्धापूर-नांदेड), हिंगोली जिल्ह्यातील डोंकरकडा (ता. कळमनुरी), जवळाबाजार (ता. औंढा नागनाथ) आणि पिंगळी (ता.जि. परभणी) येथे शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. पक्षाचे नेते चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे, आमदार डॉ. राहुल पाटील आदी त्यांच्यासोबत होते..पिंगळी येथे शेतकरी विठ्ठलराव गरुड यांनी भूमिका मांडली. माझी दहा एकर जमीन अतिवृष्टीत वाहून गेली आहे. आमच्या भागातून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाचा आम्हाला काय उपयोग? हा महामार्ग रद्द करण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे, असे ते म्हणाले..अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ यांच्यावर पुण्यात जमीन खरेदीप्रकरणी गैरव्यवराहाचे आरोप झाले आहेत. त्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांची नावे न घेता ठाकरे यांनी हिंगोली जिल्हा दौऱ्यात दोघांना राहू-केतूची उपमा दिली. राहू-केतूंची नजर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या खुर्चीवर आहे..त्यामुळेच त्यांना विविध प्रकरणांचा व चौकशांचा सामना करावा लागत आहे. एक राहू प्रकरण कालच बाहेर आले; तर यापूर्वी दाढीवाल्या केतूच्या मंत्र्यांची प्रकरणे बाहेर आली होती. शेतकरी म्हणजे अजितदादांचं पोरगं नाही. पोराला फुकटची जमीन मिळू शकते. शेतकऱ्यांना मात्र हातपाय हलवायला सांगताय, अशी टीका त्यांनी केली..Uddhav Thackeray : दगाबाज रे.. सरकार पॅकेजचे काय झाले? उद्धव ठाकरे यांनी भुम, परंडा, वाशी या भागाचा केला पाहणी दौरा.परभणीत ९०० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले असते तर त्या रोखता आल्या असत्या. आता तरी सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे. शक्तिपीठ महामार्ग या गोंडस नावाखाली शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. हे आम्ही कधीही होऊ देणार नाही.’’— उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.