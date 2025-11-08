मराठवाडा

Uddhav Thackeray: ‘शक्तिपीठ’चा आम्हाला काय उपयोग? शेतकऱ्याने मांडली भूमिका, उद्धव ठाकरेंचा परभणी जिल्ह्यात संवाद

Uddhav Thackeray Marathwada Tour: आमच्या भागातून जाणाऱ्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाचा आम्हाला काय उपयोग? हा महामार्ग थांबवावा व आमची शेती वाचवावी,’’ अशी भावना विठ्ठलराव गरुड या शेतकऱ्याने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर व्यक्त केली.
