Uddhav Thackeray: ५ ऑक्टोबरचा पंचनाम्यांचा मुहूर्त कशासाठी? दुष्काळावरून उद्धव ठाकरे आक्रमक; महाराष्ट्र पिंजून काढण्याची घोषणा

छत्रपती संभाजीनगर : ‘राज्यात भीषण दुष्काळी स्थिती आहे. पण, मुख्यमंत्री ऑक्टोबरनंतर पंचनामे करणार, असे सांगत आहेत. दुष्काळग्रस्तांना तातडीच्या मदतीची गरज असताना हा मुहूर्त तुम्ही पंचांग पाहून काढला का?’ अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. ‘तुम्ही पंचांग पाहून पंचनामे आणि मदत करणार असलात तरी शेतकरी मुहूर्त पाहून आत्महत्या करत नाही’, असा संतापही ठाकरे यांनी गुरुवारी (ता. १७) व्यक्त केला..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ‘मराठवाड्याचा विकास तुमसे ना हो पायेगा’ या जनआंदोलनाच्या माध्यमातून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन झाले. यावेळी ठाकरे म्हणाले, ‘‘शिवसेनेने मराठवाड्याच्या विकासासाठी सुरू केलेल्या या जनआंदोलनाचा हा समारोप नसून सुरवात आहे. तुम्ही एकजुटीने या सरकारच्या विरोधात लढण्याची तयारी ठेवा. .यापुढे तुमचे सरकार सत्तेवर येणार नाही, हे गावागावांतून यांना ठणकावून सांगा.’’ दरम्यान, शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. याप्रसंगी नेते अनिल देसाई, चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे, उपनेते सुभाष पाटील, लक्ष्मणराव वडले, ज्योती ठाकरे, आमदार कैलास पाटील, राहुल पाटील, प्रवीण स्वामी, संपर्कप्रमुख आशिष चेंबूरकर, अशोक सपकाळ, किशोर पोतदार, जिल्हाप्रमुख मनीष श्रीवास्तव उपस्थित होते..अभिजित दीपकेंसह, मनोज जरांगेंचे कौतुकउद्धव ठाकरे यांनी मनोज जरांगे यांनी सुरू केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्याचे कौतुक केले. शिवाय, त्यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. ‘आमच्या सरकारमध्ये राजीनामे घेतले जात नाहीत, असे सांगणाऱ्या दिल्लीतील नेत्यांना ‘जेन झी’ने झुकवले. या लढ्याचे नेतृत्व करणारा अभिजित दीपके याच संभाजीनगरमधील आहेत. त्यांनी सरकारचा माज उतरवला आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेऊनच दाखवला. म्हणूनच मी सर्वांत आधी दीपके यांना दिल्लीत जाऊन पाठिंबा दर्शवला होता’, असे सांगत ठाकरे यांनी त्यांचे कौतुक केले..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.नवरात्रात महाराष्ट्र पिंजून काढणारफडणवीस सरकारने ५ ऑक्टोबरनंतर पंचनामे करण्याचा मुहूर्त काढला आहे. आपत्ती आल्यानंतर पंचनामे कसे होतात आणि त्यासाठी काय निकष लावले जातात, याची माहिती घेण्यासाठी नवरात्रोत्सवात शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढणार असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.