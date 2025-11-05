Uddhav Thackeray : दगाबाज रे.. सरकार पॅकेजचे काय झाले? उद्धव ठाकरे यांनी भुम, परंडा, वाशी या भागाचा केला पाहणी दौरा

- धनंजय शेटेभूम - दगाबाज रे.. सरकार पॅकेजचे काय झाले? असे म्हणत शिवसेना पक्षप्रमुख माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील भुम तालुक्यातील पाथरुड येथील ग्रामस्थ यांच्याशी संवाद साधला व प्रत्यक्ष मदत मिळाली की नाही? याचा पंचनामा केला.अतिवृष्टी झाल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी भुम, परंडा, वाशी या भागाचा पाहणी दौरा केला होता, त्यानंतर सरकारने दिलेली मदत मिळाली की नाही? हे त्यांनी शेतकऱ्यांना विचारले..यावेळी माजी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे,आमदार मिलिंद नार्वेकर शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, आमदार प्रविण स्वामी जिल्हा प्रमुख रणजित पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थितीत होते. धाराशिव जिल्ह्यात अतिवृष्टीने शेतकरी यांचे मोठे नुकसान झाले असुन शेती, शेतजमीन, जनावरे यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.जिल्हा परिषद निवडणुका आहेत म्हणुन हे सुरु आहे असा आरोप विरोधक करीत आहेत. केला जात आहे मात्र कोणतीही निवडणुक नसताना उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी कोणतीही निवडणुक नसताना शेतकरी यांची सरसकट कर्जमाफी केली. लाडकी बहीण, कर्जमुक्ती दिली नाही शिवाय आनंदाचा शिधा सरकारने दिवाळीत दिला नाही असे, खासदार ओमराजे निंबाळकर म्हणाले..जांब येथील शेतकरी अनिल भोरे म्हणाले की, या भागातील ७० टक्के लोकांना मदत मिळाली नाही, फार्मर आयडी असतानाही शेतकरी यांना मदत दिली जात नाही असे ते म्हणाले. सरकार मुर्खात काढत आहे, पंजाबच्या शेतकरी पेक्षा जास्त मदत दिली असे म्हणाले मात्र 2-3 हजार पेक्षा जास्त मदत मिळाली नाही, असे म्हणत त्यांनी ठाकरे यांना कागदपत्रे व यादी दाखवली.सोयाबीन,कांदा , उडीद, तूर ही या भागातील पिके आहेत उतारा कमी असल्याने पेरणीचे पैसे सुद्धा निघाले नाहीत, आम्ही जगायचे कसे असा प्रश्न उपास्थीत केला. कांदा हा बाजारात १० रुपये किलो दराने जात आहे, दर वाढले नाहीत. आम्हाला शेतातील माती विकायची परिस्थिती आली आहे. दुधाचे दर सुद्धा मिळत नाहीत, दुधात भेसळ केली जात आहे ती थांबावावी अशी व्यथा शेतकरी यांनी मांडली..शाळेतील अंगणवाडी मधील लहान मुलांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जाते असे म्हणत त्यांनी धान्य दाखवले. हे अन्न जनावरे सुद्धा खात नाहीत.चोर तो चोर, अन चोराच्या उलट्या बोंबा अशी सरकारची स्तिथी आहे, हे सरकार चोर आहे. मी थेट लोकात जाऊन बोलत आहे. मी राजकारण करायला आलो नाही, शेतकरी यांना न्याय दयायला आलो आहे. सरकार फसवणूक करीत आहे, इतिहासातील सर्वात मोठी थाप आहे. जमीन खरडून गेली तरी पैसे मिळाले नाही, पॅकेज मोठे जाहीर केले मात्र पैसे दिले नाहीत, पॅकेजला भोक पडली का, ?सरकारला लाज वाटत नाही का?.शेतकरी उध्वस्त झाला आहे, पीक विम्याचे पैसे मिळाले नाहीत, 2-3 रुपये असे मिळाले आहेत, विमा भरताना जि रक्कम भरली ती सुद्धा मिळाली नाही. विमा कंपनी वरती मागे मोर्चा काढला होता, शेतकरी यांची ही फसवणूक असुन थट्टा आहे, शेतकरी यांच्या पावत्या गोळा करा, १५ दिवसात विमा कंपनाना जाब विचारा शेतकऱ्यांना विमाचे पैसे मिळवून द्या. फसलं विमा योजना नावातच फसलं तुम्ही फसलात, शिवभोजन बंद, आनंदाचा शिधा दिला नाही.आता मुख्यमंत्री कुठे आहेत, इथे शेतकरी उघड्यावर पडला आहे, ते बिहारला निवडणुकीत गेले आहेत. कैसल बा असे म्हणत ते बिहार मध्ये गेले. बिहारवर पंतप्रधान यांचे जास्त प्रेम आहे. असे ते सांगत आहेत, असले सरकार हवे आहे का? असा सवाल केला..एकरी ५० हजार रुपये मिळाले पाहिजेत, आता शेतकरी यांना कर्जमाफी गरज आहे त्यामुळे आता द्या. रब्बी हंगामात पैसे लागतील. शेतकरी हात पाय हलवातील तुम्ही काय हलवायचे ते हलवा. दगाबाज सरकारशी दगाबाजी करायला हवी. आधी कर्जमाफी मगच मत देऊ असे बोर्ड गावागावात लावा कर्जमुक्ती नाही तर मत नाही असे बोर्ड लावा, असे केले तरच सरकार गुडघ्यावर ययेईल असा निश्चय करा, शिवसेना तुमच्या सोबत आहे असे ते म्हणाले.कर्जमाफीबरोबर हमी भाव द्या, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले, मेहनतिचा दाम द्या, शेतकरी भिकारी नसुन तुमच्या दारात भीक मागायला आला नाही. हमी भाव दिला तर ते. आम्हाला तुमचे खोके नको आम्हाला हमी भाव मिळाला पाहिजे. म्हणुन रस्त्यावर उतरललो आहे. मी जेव्हा हाक देईल तेव्हा साथ देत रस्त्यावर उतरा. निवडणुका सरकार येतील जातील, शेतकरी यांना मदत, जाण असणारे सरकार हवे, आम्ही संकटात सोबत आहोत..केंद्राचे पथक आले आहे, ते रात्रीचे टॉर्च घेऊन रात्री फिरत आहेत. केंद्राचे पथक दाखवा, १०० रुये मिळवा असे बॅनर गावोगावी लावा. शेतकरी शांत आहे, नामर्द नाही, त्याला पेटवू नका, अन्यथा तुमचे सिंहासन खाक करून टाकेल.असे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिल्ह्यातील पाथरूड येथे शेतकऱ्याची संवाद साधताना बोलत होते. यावेळी उळूप गावामध्ये पाहणी करत शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. यावेळी डॉ. चेतन बोराडे, अब्दुल सय्यद, प्रल्हाद आडागळे, कोहिनूर सय्यद, जिनत सय्यद, दिलीप शाळू, यांच्यासह पदाधिकारी शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.