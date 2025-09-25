Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे लातूर दौऱ्यावर: शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकून म्हणाले, तुमचा आवाज सरकारच्या कानापर्यंत पोचवू

लातूर : आम्हाला सरकारी नोकरी नाही. कुठला पगार नाही. मातीत कष्ट करून जगणारी माणसं आम्ही. पण साहेब, पुरामुळं डोळ्यांदेखत सगळं-सगळं वाहून गेलं बघा. पीकंच नाही तर मातीसुद्धा गेली. .शेतात काहीचं उरलं नाही. ऐवढं नुकसान झाल्यावर आता आम्ही जगायचं कसं? मोठ्या सकंटात आम्ही सापडलो आहोत. मायबाप सरकारला मदत द्यायला सांगा... अशा शब्दांत लातूर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकरी माजी मुख्यमंत्री व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना जड अंत:करणाने आपली व्यथा सांगत होते. तेव्हा ‘पूर्ण ताकदीने आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. तुमचा आवाज आम्ही सरकारच्या कानापर्यंत पोचवू’, असा धीर ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना दिला..अतिवृष्टी व पुरामुळे मराठवाड्यातील शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे हे गुरूवारी (ता. २५) मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्याची सुरवात लातूरमधील काटगाव (ता. लातूर) येथून त्यांनी केली. काटगाव परिसरात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी करून त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवादही साधला. यावेळी माजी मंत्री व आमदार अमित देशमुख, खासदार संजय राऊत, माजी आमदार व काँग्रेसचे प्रवक्ते धीरज देशमुख, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, पक्षाचे जिल्हा प्रमुख संतोष सोमवंशी आदी उपस्थित होते..साहेब, महिना झालं आम्ही पाण्यात आहोत. प्यायला पाणी नाही. जसं मिळंल तसं जगतोय. मोठ्या कष्टानं आम्ही पिकं जगवली होती. पण सगळं होत्याचं नव्हतं झालं. पीकं वाहून गेली. पाण्यामुळं सडली. जनावरं वाहून गेली, अशी व्यथा शेतकरी ठाकरे यांना सांगत होते. तेव्हा ठाकरे यांनी सरकार तुम्हाला हेक्टरी किती रूपयांची मदत करणार आहे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना विचारला. तेव्हा शेतकऱ्यांनी साडेआठ हजार रूपये असे उत्तर दिले. .ऐवढ्या पैशांत तुमचे नुकसान भरून निघणार आहे का, असा सवाल पून्हा ठाकरे यांनी विचारला. तेव्हा शेतकऱ्यांनी शेत निटनिटके करायला बराच पैसा लागणार आहे. पेरणीसाठी आम्ही आधीच कर्ज काढलेले आहे. त्यामुळे ५० हजार रूपये हेक्टरी मदत द्यायला सांगा, असे सांगितले. ठाकरे म्हणाले, या भागातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झालेले आहे. वर्षानुवर्षे येथे अवर्षण पहायला मिळत आलेले आहे. पण, अतिवृष्टीचे, महापूराचे संकट पहिल्यांदाच पहायला मिळत आहे. त्यामुळे तुमची व्यथा मी नक्की सरकारपर्यंत पोचवेन..CM Devendra Fadnavis : सगळे निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना मदत करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा.‘तुमचा आवाज सरकारच्या कानापर्यंत पोचवू’खचून जावू नका. निराश होवून कुठलीही वेडिवाकडी पावले उचलू नका. पूर्ण ताकदीने आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, हे शेतकऱ्यांना सांगण्यासाठी मी इथे आलो आहे. सरकारने सध्या जी मदत जाहीर केली आहे, ती मदत वेळेवर शेतकऱ्यांना मिळते की नाही, हे आपण पाहू. ती मदत वेळेवर मिळवून घेऊ. त्यानंतर हेक्टरी ५० हजार रुपये सरकारने द्यायला हवे, यासाठी आवाज उठवू. तुमचा आवाज आम्ही सरकारच्या कानापर्यंत पोचवू. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झाली पाहीजे, यासाठीही आम्ही प्रयत्न करू. मदत दिल्यामुळे कर्जमुक्ती नाही, असे आम्ही होवू देणार नाही, असे ठाकरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.