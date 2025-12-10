मराठवाडा

Udgir Container Fire : उदगीरात मालवाहु कंटेनरला लागली आग; केबिनमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसने घेतला अचानक भडका!

Gas Stove Blast : उदगीर–बिदर रोडवर कंटेनरच्या केबिनमध्ये स्वयंपाक करताना गॅसचा भडका उडाला. अग्निशामक दलाच्या तत्पर कारवाईमुळे मोठी दुर्घटना टळली.
Container Halts Near Reliance Pump Before Fire Erupts

Container Halts Near Reliance Pump Before Fire Erupts

Sakal

सचिन शिवशेट्टे
Updated on

उदगीर ( जि.लातूर ) : उदगीर–बीदर रोडवरील रिलायन्स पेट्रोल पंपाजवळ थांबलेल्या एका मालवाहू कंटेनरला रात्री सुमारे ८ वाजताच्या सुमारास अचानक आग लागण्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाने घटनास्थळी धाव घेत आग नियंत्रणात आणत मोठी दुर्घटना टळली.

Loading content, please wait...
Marathwada
fire
accident
Udgir
gas cylinder
blast

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com