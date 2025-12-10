Udgir Container Fire : उदगीरात मालवाहु कंटेनरला लागली आग; केबिनमध्ये स्वयंपाकाच्या गॅसने घेतला अचानक भडका!

उदगीर ( जि.लातूर ) : उदगीर–बीदर रोडवरील रिलायन्स पेट्रोल पंपाजवळ थांबलेल्या एका मालवाहू कंटेनरला रात्री सुमारे ८ वाजताच्या सुमारास अचानक आग लागण्याची घटना घडली. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाने घटनास्थळी धाव घेत आग नियंत्रणात आणत मोठी दुर्घटना टळली..मिळालेल्या माहितीनुसार, कंटेनर क्रमांक जी.जे. १८ बी.डब्ल्यू. ६८६८ हा बिदर रोडवरील रिलायन्स पेट्रोल पंपाजवळ सायंकाळी सातच्या सुमारास थांबला होता. कंटेनर चालकाने केबिनमध्ये स्वयंपाक करण्यासाठी गॅस स्टोव्ह सुरू केला होता. दरम्यान स्टोव्हमधून अचानक भडका उडाल्याने केबिनच्या पुढील भागात मोठ्या प्रमाणात आग पसरली.यावेळी परिसरातील नागरिकांनी अग्निशामक दलाशी संपर्क साधला..Satara News:'कोरेगावात केमिकल कंपनीला माेठी आग'; सव्वाआठ कोटींची हानी'; प्रसंगावधान राखल अन् नेमकं काय घडलं !.अग्निशामक दलाची गाडी घटनास्थळी दाखल झाली.कर्मचाऱ्यांनी समोरच्या भागात पेटलेल्या आगीवर तत्काळ नियंत्रण मिळवत आग विझवली. अचानक लागलेल्या आगीमुळे परीसरात भितीचे वातावरण पसरले होते. मात्र अग्निशामक दलाच्या तत्पर कारवाईमुळे मोठी दुर्घटना टळल्याने नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. कंटेनरच्या समोरच्या भागात मोठी आग लागली होती. परंतु पाठीमागे कंटेनर मध्ये असलेले रेफ्रिजेटर्सचे नुकसान टळले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.