Udgir News : उदगीर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपाची युती; काँग्रेस व शिंदे सेना स्वतंत्र लढणार

उदगीर, (जि. लातुर) - होऊ घातलेल्या तालुक्यातील सात जिल्हा परिषद गट व चौदा पंचायत समिती गणाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी बुधवारी (ता.२१) उमेदवारांनी अर्ज भरण्यासाठी तहसील कार्यालयात भाऊ गर्दी केली होती. गेल्या अनेक दिवसापासून अनिश्चित बनलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपाची युती अखेर झाली असून काँग्रेस व शिंदे सेना मात्र स्वतंत्र लढत आहेत..भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीमुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पेक्षा भाजपाला इच्छुक उमेदवारांच्या मोठ्या रोशाला समोर जावे लागत असल्याचे दिसून येते मंडळी बंडखोरी करणार का? यावरच या निवडणुकीचे चित्र अवलंबून राहणार आहे.जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट व गणनिहाय उमेदवारी दाखल केलेले राजकीय पक्षांचे उमेदवार खालील प्रमाणे..जिल्हा परिषद गटवाढवणा (नामाप्र) - रामचंद्र पंढरीनाथ तिरुके (भाजपा), नागोराव व्यंकटराव चिमनदरे (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), शंकर भरत शेळके (शिवसेना)लोहारा (अनुसूचित जाती) - विजयकुमार केरबा कांबळे (भाजपा), मुकेश भिवाजी भालेराव (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), गणेश गोविंद कांबळे (शिवसेना)नळगीर - (अनुसूचित जाती महीला) - वैजयंताबाई पंडीत सूर्यवंशी (भाजपा), रुपाली प्रशांत गायकवाड (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), साधना बाबुराव आंबेगावे (शिवसेना)सोमनाथपूर - (अनुसूचित जाती महीला) - उषा यमुनाजी भुजबळे (भाजपा), जयश्री मनोहर तोंडारे (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), सुनिता बालाजी सुर्यवंशी (शिवसेना)तोगरी (सर्वसाधारण) - ज्ञानेश्वर बिरादार हरिभाऊ (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), शिवाजी ज्ञानोबा मुळे(राष्ट्रीय कॉंग्रेस), लक्ष्मिकांत किशोर पाटील (शिवसेना).निडेबन (अनुसूचित जाती) - डॉ. दिपक संग्राम सोमवंशी (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), रणजीत मल्हारी पाटील (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), नरसींग माधव जाधव (शिवसेना)हेर (अनुसूचित जाती) - दिलीपकुमार मारोती मटके (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), वर्षाराणी मंगेश हेरकर(राष्ट्रीय कॉंग्रेस), अविनाश सोपान सुर्यवंशी (शिवसेना)पचायत समीती गणलोहारा (सर्वसाधारण) - बालाजी संग्राम रक्साळे (भाजपा), भास्कर मधुकर जाधव (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), शरदचंद्र शेषराव पाटील (शिवसेना)कुमठा (अनुसूचित जाती) - रामकीशन गोरख रणक्षेत्रे (भाजपा), बालाजी केरबा अंधारे (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), पंढरी शिवाजी कांबळे (शिवसेना)वाढवणा (सर्वसाधारण महीला) - मनिषा अजय मुंडकर, (भाजपा), सविता दत्तात्रय बामणे (राष्ट्रीय कॉंग्रेस)हंडरगुळी (सर्वसाधारण) - बापूसाहेब उद्धवराव भोसले (भाजपा), माधव तुकाराम माने (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), नागेश भरत मोर्तळे (शिवसेना).सोमनाथपूर (सर्वसाधारण महीला) - सरमंगल मनोहर बिरादार (भाजपा), छायाबाई बालाजी हैबतपूरे, (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), कीर्ती अमितकुमार माडे (शिवसेना)गुडसुर (नामाप्र महीला) - वनमाला तात्यारेड्डी मरलापल्ले (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), सुनिता राहुल घोणसे (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), बालिका शिवाजी पाटील (शिवसेना)नळगीर (सर्वसाधारण) - धनराज धर्मपाल नादरगे (भाजपा), विलास हाळप्पा गताटे (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), पंढरी पुंडलिक जाधव (शिवसेना)नागलगाव (अनुसूचित जाती महीला) - सुप्रीया संतोष वाघे (भाजपा), शिल्पा शेक्ती केवडे (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), गायत्री लक्ष्मण कांबळे (शिवसेना)तोगरी (सर्वसाधारण महीला) - प्रकाश नागेंद्र बिरादार (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), शिवपुत्र राजकुमार पाटील (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), शिवाजी बालाजी बिरादार (शिवसेना)दावणगाव (नामाप्र महीला) - कोमल कमलकर फुले (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), सुनिता चंद्रप्रकाश खटके (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), वैष्णवी सुशील ऐनिले (शिवसेना).देवर्जन (अनुसूचित जाती) - बालाजी श्रीपती सुर्यवंशी (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), अमोल अशोक गिलचे (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), नारायण विराप्पा मिरगे (शिवसेना)हेर - (अनुसूचित जाती महीला) काशीबाई बळीराम सोनकांबळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), किरण प्रदीप तुरेवाले (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), रेखा रंजीत कसबे (शिवसेना)निडेबन (सर्वसाधारण महीला) - विमल भिवाजी चिखले (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), मनिषा संदीप कोयले (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), निर्मला श्रीमंत सोनाळे (शिवसेना)शिरोळ (नामाप्र) - सुनिता प्रकाश राठोड (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी), कृष्णा वामन आडे (राष्ट्रीय कॉंग्रेस), प्रदीप भरत पाटील (शिवसेना).