Udgir News : उदगीर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपाची युती; काँग्रेस व शिंदे सेना स्वतंत्र लढणार

भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीमुळे अनेक इच्छुक उमेदवारांचा झाला हिरमोड.
उदगीर, (जि. लातुर) - होऊ घातलेल्या तालुक्यातील सात जिल्हा परिषद गट व चौदा पंचायत समिती गणाच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी बुधवारी (ता.२१) उमेदवारांनी अर्ज भरण्यासाठी तहसील कार्यालयात भाऊ गर्दी केली होती. गेल्या अनेक दिवसापासून अनिश्चित बनलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपाची युती अखेर झाली असून काँग्रेस व शिंदे सेना मात्र स्वतंत्र लढत आहेत.

