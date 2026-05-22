Udgir Crime : उदगीरमध्ये भरदिवसा स्कुटीची डिक्की फोडून एक लाखांची रोकड लंपास

उदगीर : शहरातील देगलूर रोड परिसरात भरदिवसा स्कुटीची डिक्की फोडून एक लाख रुपयांची रोकड चोरून नेल्याची घटना घडली असून याप्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी शिवकांत विश्वनाथ आचारे (वय 54, व्यवसाय शिक्षक, रा. समीत्र कॉलनी, उदगीर) हे मंगळवार (ता.१९) रोजी दुपारी सुमारे सव्वाचार वाजण्याच्या सुमारास देगलूर रोडवरील एलआयसी कार्यालयात पैसे भरण्यासाठी गेले होते. त्यांनी आपली स्कुटी क्रमांक एमएच ५५-५१०८ कार्यालयाजवळ उभी केली होती..दरम्यान, अज्ञात चोरट्यांनी संधी साधून स्कुटी बाजूला घेऊन तिची डिक्की फोडली आणि त्यामधील १०० रुपयांच्या १००० नोटांचा समावेश असलेली एकूण एक लाख रुपयांची रोकड चोरून नेली. लक्षात आल्यानंतर फिर्यादी यांनी उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दिली..या प्रकरणी अज्ञात चोरट्यां विरुद्ध ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेची नोंद शुक्रवार (ता.२२) करण्यात आली.पोलिस निरीक्षक अशोक अनंत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या गुन्ह्याचा तपास पोलिस हवालदार भिसे हे पुढील तपास करीत आहेत..भरदिवसा घडलेल्या या चोरीच्या घटनेमुळे देगलूर रोड परिसरात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.