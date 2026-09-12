MSRTC Udgir Chaos: उदगीरच्या ४९ एसटी बसेस कोकणात; स्थानिक वाहतुकीचे तीनतेरा, प्रवाशांना बसस्थानकावर ताटकळावे लागले

उदगीर : गणेशोत्सव व महालक्ष्मी सणानिमित्त कोकणातील प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या उदगीर आगारातील तब्बल ४९ बसेस कोकणात पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उदगीर आगारातील उपलब्ध बसगाड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याने स्थानिक तसेच ग्रामीण भागातील वाहतूक विस्कळीत झाली असून, उदगीर बसस्थानकावर प्रवाशांना ताटकळत राहावे लागत आहे..उदगीर आगारात एकूण १२३ बसेस आहेत. त्यापैकी ४९ बसेस कोकणातील गणेशोत्सव व महालक्ष्मी सणासाठी पाठविण्यात आल्याने उर्वरित बसेसवर स्थानिक वाहतुकीचा भार वाढला आहे. परिणामी अनेक मार्गांवरील फेऱ्या कमी झाल्या असून, उपलब्ध बसगाड्यांसाठी प्रवाशांची गर्दी होत आहे..कोकणासाठी पाठविण्यात आलेल्या ४९ बसेसमध्ये अहमदपूरच्या तीन, देगलूरच्या दोन, मुखेडच्या दोन, ग्रामीण मुक्कामी तेरा, लांब पल्ल्याच्या नऊ, नॉनस्टॉप चार, सोलापूरच्या पाच, हैदराबादच्या पाच, देवर्जन-लातूर एक, निजामाबादच्या दोन, नांदेडच्या पाच आणि हिंगोलीच्या एका बसचा समावेश आहे..सणासुदीच्या काळात प्रवाशांची संख्या आधीच वाढलेली असताना मोठ्या संख्येने बसेस कोकणात पाठविण्यात आल्याने उदगीर, लातुर, जळकोट, अहमदपूर, देवर्जन, चाकूर तसेच ग्रामीण भागातील प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. बसस्थानकावर बसची प्रतीक्षा करण्यासाठी प्रवाशांना बराच वेळ थांबावे लागत असून, उपलब्ध बसेसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी होत असल्याचे चित्र आहे..गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी अतिरिक्त वाहतूक व्यवस्था करणे आवश्यक असले तरी स्थानिक प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही, याचीही आगार प्रशासनाने दक्षता घेणे गरजेचे आहे. सणाच्या काळात शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांची ये-जा वाढलेली असते. त्यामुळे स्थानिक मार्गांवरील फेऱ्या सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी प्रवाशांकडून होत आहे. याबाबत उदगीरच्या आगार प्रमुख अजय गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी दूरध्वनी केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.