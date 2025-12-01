Umarkhed Election : न्यायालयीन स्थगितीमुळे उमरग्यात गोंधळ; २२ जागांचे मतदान पूर्ण; तीन जागांसाठी २० डिसेंबरला मतदान!

उमरगा (जि. धाराशिव) : उमरगा नगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक चार ब, प्रभाग क्रमांक पाच अ आणि प्रभाग क्रमांक अकरा अ या तीन जागांसाठी निवडणूक विभागाने सुधारित कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या जागांसाठी आता २० डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया होणार असून २१ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. दरम्यान उमरगा पालिकेत एकुण २५ सदस्य पदासाठी निवडणूक प्रक्रिया होती. परंतू न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे तीन जागांची निवडणूक तूर्त स्थगित झाली असून उर्वरित २२ जागांसाठी व नगराध्यक्षपदासाठी नियोजित वेळेप्रमाणे मंगळवारी (ता.दोन) मतदान प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने अचानक काढलेल्या आदेशामुळे निवडणून निर्णय अधिकारी यांनी अधिकृत पक्षाने दिलेल्या जोडपत्र ब च्या पर्यायी उमेदवाराचा हक्क डावलून, त्यांची उमेदवारी अवैध ठरवली होती. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरोधात तीन उमेदवारांनी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले होते. परंतू न्यायालयाचा निकाल उशिराने लागले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी पुरेसा वेळ न देताच २६ नोव्हेंबरला चिन्ह वाटप केले. ही प्रक्रिया नियमबाह्य ठरवित राज्य निवडणूक आयोगाने या जागांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली. आता संबंधित तीन जागेसाठी जिल्हाधिकारी चार डिसेंबरला निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करतील. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत १० डिसेंबर असेल. २० डिसेंबर रोजी सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच वाजेदरम्यान मतदान होईल. लागलीच २१ डिसेंबरला मतमोजणी होईल..Nagarpalika Election : विदर्भातील पाच नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या; अंजनगावसूर्जी, यवतमाळ, घुग्गुस, बाळापूर, देवळीचा समावेश.या तीन जागेसाठी स्थगिती प्रभाग क्रमांक चार ब मध्ये शिवसेनेचे (युबीटी) अब्दुल वहाब अत्तार, गणेश दंडगुले (अपक्ष), फैय्याज पठाण (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आणि बशीर शेख (शिवसेना) या चार उमेदवारांच्या पुन्हा निवडणूकीला स्थगिती आहे. प्रभाग क्रमांक पाच अ मध्ये शिवसेनेच्या (युबीटी) सायराबानू अत्तार, दुर्गा धोत्रे (भाजपा) आणि शबाना लदाफ (शिवसेना) तर प्रभाग क्रमांक अकरा अ मध्ये प्रदीपकुमार कांबळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस), तिप्पा बनसोडे (वंचित बहुजन आघाडी), बाबा मस्के (काँग्रेस), बालाजी मस्के (शिवसेना युबीटी), दत्ता रोंगे (भाजपा). दरम्यान या सर्व उमेदवारांसाठीची मंगळवारी होणारी मतदान प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात आली आहे..नवीन उमेदवारांना मिळणार नाही संधीया तीन जागेच्या निवडणूक स्थगिती संदर्भात रविवारी (ता.३०) रात्री उशीरापर्यत जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवडणूक विभागाशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा झाली. चर्चेत स्थगित जागेवरच्या उमेदवारांसाठी २० डिसेंबरला मतदान होईल. सद्यस्थितीत असलेल्या उमेदवारांसाठी निश्चितपणे मतदान होईल. शिवाय त्यांना विहित वेळेत माघारही घेता येईल. परंतु नवीन इच्छूक उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र भरता येणार नाही. असा आश्यर्यजनक निर्णय झालेला दिसतो आहे. दरम्यान निवडणूक विभागाच्या या निर्णयामुळे त्या तीन जागेवरील उमेदवार चांगलेच बुचकाळ्यात पडले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.