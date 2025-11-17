Umarga Municipality Election : नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसचे अमोल मोरे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल; सदस्य पदासाठी ७० पेक्षा जास्त अर्ज दाखल

उमरगा (जि. धाराशिव) - उमरगा नगर पालिकेच्या नगराध्यक्ष व सदस्यपदासाठी सोमवारी (ता. १७) शेवटच्या दिवशी सर्व पक्षाच्या संभाव्य उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी अर्ज भरण्यासाठी गर्दी केली होती. .काँग्रेस पक्षाच्या वतीने भारत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अमोल शिवाजीराव मोरे यांनी भव्य शक्ती प्रदर्शन करत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार गोविंद येरमे व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी लक्ष्मण कुंभार यांच्याकडे उमेदवारी अर्ज दाखल केला.प्रारंभी श्री. मोरे यांनी ग्रामदैवत महादेव मंदिरात अभिषेक केले. तेथून भव्य फेरी काढुन उमेदवारी अर्ज दाखल केले. या वेळी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अश्लेष मोरे, अजिंक्य मोरे, अर्जुन बिराजदार, विजय दळगडे, बाबा औटी, विजय वाघमारे, विशाल कानेकर, नानाराव भोसले, दादासाहेब गायकवाड, रेखा सुर्यवंशी, ॲड. अर्चना जाधव आदी उपस्थित होते..दरम्यान शिवसेना उबाठा पक्षाकडून माजी नगराध्यक्ष रज्जाक अत्तार यांनी नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला. या वेळी आमदार प्रविण स्वामी, नेते बाबा पाटील, बसवराज वरनाळे, एम. ए. सुलतान, डॉ. अजिंक्य पाटील, विजयकुमार नागणे, विजय तळभोगे आदी उपस्थित होते.दरम्यान शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने माजी नगरसेवक संजय पवार यांनी नगराध्यक्ष पदासाठी अर्ज दाखल केला आहे. शिवसेनेचे विजयकुमार नागणे यांनीही नगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केला आहे..अबब... २५० पेक्षा जास्त अर्ज सदस्यपदासाठी दाखलनगरसेवक पदासाठी सोमवारी अर्ज भरण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती. महायुती व महाविकास आघाडीतील सर्वच घटक पक्षाने नगराध्यक्ष पदासह सदस्य पदासाठी सर्व पक्षाने स्वतंत्र अर्ज दाखल केले आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार नगराध्यक्षपदासाठी पंधरा पेक्षा जास्त अर्ज दाखल झाले आहेत..तर रविवार पर्यंत सदस्यपदासाठी १७८ अर्ज दाखल होते, सोमवारी ऐंशी पेक्षा जास्त अर्ज दाखल झाल्याने ती संख्या २५० पेक्षा अधिक आहे. दरम्यान सर्वच पक्षाने बंद लिफाफात नगराध्यक्ष व सदस्यपदाची नावे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे दाखल केले आहेत, त्यात कोणकोणती नावे आहेत, याची सर्वांना उत्स्त्युकता लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.