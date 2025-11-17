मराठवाडा

Umarga Municipality Election : नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेसचे अमोल मोरे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल; सदस्य पदासाठी ७० पेक्षा जास्त अर्ज दाखल

उमरगा नगर पालिकेच्या नगराध्यक्ष व सदस्यपदासाठी सोमवारी (ता. १७) शेवटच्या दिवशी सर्व पक्षाच्या संभाव्य उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी अर्ज भरण्यासाठी गर्दी केली.
amol more

amol more

sakal

अविनाश काळे
Congress
umarga
election

