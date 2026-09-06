Umarga Women’s Hospital: उमरग्यात स्वतंत्र महिला रुग्णालयाला मंजुरीचा शब्द; मुख्यमंत्री समुदाय आरोग्य शिबिरात १५ हजार ८६९ रुग्णांची तपासणी

उमरगा (जि. धाराशिव) : सर्वसामान्यांच्या आयुष्यातील आजारांची वेदना दूर करून त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवणे हेच आमचे प्रमुख ध्येय आहे, असे सांगून आरोग्य राज्यमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर यांनी मुख्यमंत्री समुदाय आरोग्य शिबिराच्या उत्तम नियोजनाचे कौतुक केले. उमरगा तालुक्यात स्वतंत्र महिला रूग्णालयाच्या मंजुरीचा शब्द त्यांनी या वेळी दिला..मुरूम (ता.उमरगा) येथील विठ्ठलसाई साखर कारखान्याच्या प्रांगणात रविवारी (ता.सहा) मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष, धर्मादाय आरोग्य कक्ष, जिल्हा आरोग्य विभाग व शरण पाटील फाऊंडेशन यांच्यावतीने मुख्यमंत्री समुदाय आरोग्य शिबिराचे उद्घाटनाप्रसंगी त्या बोलत होत्या. राज्यसभा खासदार डॉ. अजित गोपछडे अध्यक्षस्थानी होते. तर प्रमुख अतिथी म्हणून माजी राज्यमंत्री तथा आमदार बसवराज पाटील, आमदार प्रविण स्वामी, उपसंचालक डॉ. स्वानंद सोनार, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष बापुराव पाटील, भाजप जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी, आरोग्य विभाग उपसंचालक रेखा गायकवाड, विनायकराव पाटील, रामकृष्णपंत खरोसेकर, विजयकुमार सोनवणे, डॉ. शैलेश पाटील, बलभिम पाटील, डॉ. धनंजय चाकुरकर, डॉ. सतीश हरिदास, डॉ. उमाकांत बिराजदार, डॉ. कोमल गरड - जाधव आदी मान्यवर डॉक्टर व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मंत्री बोर्डीकर पुढे म्हणाल्या की, 'आयुष्यमान भारत' आणि 'महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजने'च्या माध्यमातून राज्यातील तब्बल साडेतीन हजार रुग्णालयांमध्ये दोन हजार प्रकारच्या आजारांवर या निधीतून लाखो रुपयांची मदत दिली जात आहे. तसेच अवयव प्रत्यारोपणाच्या जटिल शस्त्रक्रियांसाठी मोठा निधी उपलब्ध आहे. कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या १८ हजार कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३७ हजार कोटींची कर्जमाफी, ४८ हजार कोटींची वीजबिल माफी आणि शेतीसाठी मोफत वीजपुरवठा देण्याचे काम सरकारने केले आहे. कष्टाने पाचवीला पुजलेला मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा संपवण्यासाठी कोकणातील पाणी मराठवाड्यात आणण्याच्या नदीजोड प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्नशील आहेत. या वेळी आमदार स्वामी, जिल्हाध्यक्ष कुलकर्णी यांचे भाषण झाले. शिबीराचे संयोजक शरण पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. सुभाष हुलपल्ले यांनी सूत्रसंचलन तर डॉ. हरिदास यांनी आभार मानले. या वेळी अनिल उर्फ पप्पू सगर, विक्रम मस्के, दिलीप भालेराव, प्रकाश आष्टे, महेश माशाळकर, चंद्रशेखर पवार, उल्हास घुरघुरे आदींची उपस्थिति होती..व्याही म्हणून सांगतो...खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी " आरोग्यदायी वेदनांवर फुंकर घालण्यासाठी हे शिबिर अत्यंत मोलाचे आहे. कोकणात वाया जाणारे पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी 'मराठवाडा ग्रीन योजने'अंतर्गत २० हजार कोटींचा प्रकल्प राबवण्याचा संकल्प 'देवाभाऊंनी' केला आहे. यामुळे मराठवाडा सुजलाम-सुफलाम होईल." असे सांगून डॉ. गोपछडे यांनी शरण पाटील व पाटील कुटुंबियांच्या सामाजिक कार्याचे कौतूक केले. व्याही म्हणून सांगतो, उमरग्याला स्वंतत्र असे महिला रुग्णालयाला मंजूर द्यावी अशी मागणी त्यांनी मंत्री बोर्डीकर यांच्याकडे केली..मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्री तत्पर"लोकांच्या वेदना दूर करत आरोग्यदायी महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अहोरात्र प्रयत्नशील आहेत. या भागातील भीषण दुष्काळ आणि रोजगाराची समस्या कायमची संपवून, पुढची पिढी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ठोस धोरण आखले आहे. असे सांगून आमदार बसवराज पाटील यांनी मंत्री बोर्डीकर या राज्यातील सर्वाधिक दौरे करणाऱ्या मंत्री असल्याचे कौतुक केले. तसेच शरण पाटील फाऊंडेशनच्या सामाजिक कार्याची माहिती सांगितली..शरण पाटील यांच्या पुढाकारातून आरोग्य क्रांतीया भव्य आरोग्य शिबीराच्या आयोजनामागे मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेचे सहअध्यक्ष शरण पाटील यांची विशेष तळमळ दिसून आली. ग्रामीण भागातील एकही नागरिक उपचारांअभावी वंचित राहू नये, गोरगरीब व शेतकरी बांधवांना एकाच छताखाली तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मोफत उपचार मिळावेत, या सामाजिक बांधिलकीतून आणि तीव्र तळमळीतून शरण पाटील यांनी या शिबिराचे नेटके आणि भव्य नियोजन केले. त्यांच्या या लोककल्याणकारी धडपडीचे उपस्थित सर्व मान्यवरांनी कौतुक केले. तसेच श्री. पाटील यांना वाढदिवसाचे अभिष्टचिंतन केले..शिबिरात पंधरा हजार ८६९ रुग्णांची तपासणी आणि उपचारलातूर, धाराशिव, सोलापूर व उमरगा-लोहारा येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून कॅन्सर, हृदयरोग, स्त्रीरोग व अस्थिरोगासह विविध आजारांवर मोफत तपासणी व औषधोपचार करण्यात आले. प्रमुख आकडेवारी : स्त्रीरोग: १,३११ | मधूमेह तपासणी : ३,१२५ | त्ववचारोग तपासणी : ४४१ | नेत्र तपासणी: १,२५७ (७३ शस्त्रक्रियेसाठी) | अस्थिरोग : २,८२२, बालरोग तपासणी : २३९ , इसीजी - ११७ (दहा रुग्ण हृदयविकाराचे आढळून आले), मानसोपचार समुदेशन - २,४७५ - एक्सरे - २६८, आयुष्मान भारत व जन आरोग्य कार्ड वाटप - ४४५ तर शंभर क्षयरोग रुग्णांना पोषण आहार किट देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.