Umarga Nagarpalika Election : सोशल मिडीयावर संभाव्य उमेदवाराच्या प्रचाराचा धूराळा! शासकिय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अनेक 'व्हॉट्सॲप ग्रुप' मध्ये सहभाग!

उमरगा - नगर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. प्रत्यक्षात आणखी उमेदवारी अर्ज भरलेले नसलेल्या पण संभाव्य उमेदवार असणाऱ्या विविध राजकिय पक्षाच्या इच्छुकांनी सोशल मिडीयावर प्रचाराचा धूराळा उडवल्याचे चित्र दिसत आहे.पालिका निवडणुकीत कसल्याही परिस्थितीत तडजोड करून 'महायुती' ने मतदारासमोर जाण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेतलेला दिसत असला तरी नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत ठरणार आहे. त्यात शिवसेना कि भाजपाला जागा सूटते हे पहावे लागेल. महाविकास आघाडीतही नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवरून घोडं अडलेले दिसत आहे..एकीकडे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार निश्चित होत नसल्याचे चित्र असताना नगरसेवक पदासाठी इच्छूक असणारे सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते मात्र आपापल्या प्रभागातील मतदाररांशी संपर्क साधत आहेत. काही जण ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत व्यस्त दिसत आहेत..सोशल मिडीयावर 'भावी' शब्द प्रयोगाचा मारा !निवडणूकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने नगराध्यक्ष असो कि नगरसेवक या पदासाठी इच्छुकांना उघडपणे बॅनर लावता येणार नाही. त्यामुळे सोशल मिडीयावर इच्छूकांनी गर्दी केलेले चित्र दिसत आहे. आतापर्यंत केलेल्या कामांचा आढावा मांडत अनेकांनी मीच किती भारी.. असल्याचा पोस्ट टाकत आहेत..'भावी नगरसेवक', 'फिक्स उमेदवार' 'किंगमेकर', 'एकच ध्यास शहराचा विकास' असे शब्द प्रयोग वापरून लोकांमध्ये ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. परंतु सुजाण नागरिक अशा 'पोस्टर लिडर' ला कितपत किंमत देतील.प्रत्यक्षात निवडणूक आखाड्यात ही मंडळी उतरली तर मतदार त्यांना कितपत साथ देतील हे पहावे लागेल. दरम्यान निवडणूकीत प्राधिकृत केलेल्या उमेदवाराला सोशल मिडीयावर रिल्स, व्हीडीओ च्या माध्यमातुन प्रचार करायचा असेल तर त्यासाठी अधिकृत परवानगी व त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा हिशोब द्यावा लागणार असल्याचे निवडणूक विभागाच्या सुत्राने सांगितले..व्हॉट्सॲप ग्रूपमधून अधिकारी लेफ्ट !सोशल मिडियाच्या कांही व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये अधिकारी, कर्मचारी सहभागी असतात, मात्र पालिका निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने ग्रूपमधून अधिकारी लेफ्ट होताना दिसत आहेत. विविध सामाजिक विषयाशी निगडीत असलेल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये चर्चेसाठी अनेक अधिकारी व कर्मचारी सहभागी असतात शिवाय संबंधित खात्याविषयीच्या विविध योजनांची माहिती ग्रुपमध्ये देण्यात येते..मात्र आता पालिका निवडणुक सुरू झाल्याने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पोलिस अधिकारी संबंधित ग्रूपमधुन बाहेर पडत आहेत. निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रुपमध्ये विविध राजकीय पक्षाविषयी विविधांगी चर्चा होण्याची शक्यता असल्याने अधिकाऱ्यांनी सावध भूमिका घेत ग्रूपमधून लेफ्ट होण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतोय..