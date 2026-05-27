Latur: उमरगा रेतू पाटीजवळ ट्रक उलटला; एकजण ठार

जळकोट: शिरूर ताजंबद ते मुखेड रस्त्यावरील उमरगा रेतू पाटीजवळ मंगळवारी (ता. २६) सकाळी साडेआठला पाइप घेऊन जाणारा ट्रक उलटला. त्यात दुचाकीवर हे पाइप पडले. या अपघातात ट्रकमधील एकजण ठार झाला, तर दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत..जळकोट तालुक्यातील उमरगा रेतू पाटीजवळ शिरूर ताजबदकडे पाइप घेऊन जाणाऱ्या ट्रकवरील चालकाचा ताबा सुटला. त्यामुळे ट्रक उलटला, तसेच ट्रकमधील लोखंडी पाइप एका दुचाकीवर पडले. यात ट्रकमधील.शेतकऱ्याच्या मुलीला वसतीगृहातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न, मुख्यमंत्र्यांकडे कूलरबाबत केलेल्या तक्रारीच्या रागातून कारवाई.रमेश माधव बोईनवाड (वय २१, रा. सावरगाव, ता. लोहा) याचा मृत्यू झाला. चालक तुकाराम रामदास राजगिरवाड (वय ३०), दुचाकीस्वार सागर मारोती गिरी (वय ३५, रा. रुद्रापूर, ता. बिलोली) गंभीर जखमी झाले आहेत..पाइप रस्त्यावर पडल्याने या मार्गावरील वाहतूक एक तास टप्प झाली होती. उमरगा रेतू येथील घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य केले. रस्त्यावरील पाइप हटवून वाहतूक सुरळीत केली. पोलिस निरीक्षक श्रीराम माचेवाड, जमादार केंद्रे यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.