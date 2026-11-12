मराठवाडा

Car Fire : अज्ञात व्यक्तीकडून कार पेटवून देत दीड ते पावणेदोन लाखांचे नुकसान; अंबड तालुक्यातील मठपिंपळगाव येथील घटना

जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील मठपिंपळगाव येथे घरासमोर उभी केलेली हुंडाई एक्स्टर कार अज्ञात व्यक्तीने जाळून नुकसान केल्याची घटना घडली.
Unidentified Person Sets Car on Fire

Unidentified Person Sets Car on Fire

sakal

बाबासाहेब गोंटे
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अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील मठपिंपळगाव येथे घरासमोर उभी केलेली हुंडाई एक्स्टर कार अज्ञात व्यक्तीने जाळून नुकसान केल्याची घटना गुरुवार (ता. १२ ) रोजी पहाटे सुमारे २ वाजून २० मिनिटांच्या सुमारास घडली. या घटनेत कारचे अंदाजे १ लाख ५० हजार ते १ लाख ७५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

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