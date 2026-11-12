Car Fire : अज्ञात व्यक्तीकडून कार पेटवून देत दीड ते पावणेदोन लाखांचे नुकसान; अंबड तालुक्यातील मठपिंपळगाव येथील घटना

अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील मठपिंपळगाव येथे घरासमोर उभी केलेली हुंडाई एक्स्टर कार अज्ञात व्यक्तीने जाळून नुकसान केल्याची घटना गुरुवार (ता. १२ ) रोजी पहाटे सुमारे २ वाजून २० मिनिटांच्या सुमारास घडली. या घटनेत कारचे अंदाजे १ लाख ५० हजार ते १ लाख ७५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, कृष्णा बाबासाहेब जिगे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांची हुंडाई एक्स्टर कार (क्रमांक MH21सी. ए.0995) घरासमोर उभी केलेली होती. दरम्यान, अज्ञात व्यक्तीने फिर्यादीला त्रास देण्याच्या उद्देशाने खोडसाळपणे कारला आग लावून जाळली. यामुळे कारचे अंदाजे १ लाख ५० हजार ते १ लाख ७५ हजार रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले..या प्रकरणी अंबड पोलीस ठाण्यात अज्ञात संशयिता विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा तपास पोलीस हेड कॉन्स्टेबल डोईफोडे हे करत आहे.अशी माहिती सहाय्यक फौजदार ढिल्पे यांनी दिली आहे.या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, कार पेटविणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.