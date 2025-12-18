Marathwada Crime : जवळगाव शिवारात अनोळखी तरुणाचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ; घातपाताचा संशय!

बर्दापूर : अंबाजोगाई तालुक्यातील जवळगाव शिवारामध्ये ता . ( १ ८ ) रोजी अनोळखी तरुणाचा मृतदेह आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली असून घटनेची माहिती मिळताच बर्दापूर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून सायंकाळी उशिरापर्यत तरूणाची ओळख पटलेली नव्हती . सदरील प्रकार घातपाताचा असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे..पोलीसाकडून मिळालेली माहिती अशी कि ता.( १ ८ ) रोजी सकाळी जवळगाव शिवारामध्ये एका ज्वारीच्या शेतामध्ये अनोळखी तरूणाचा मृतदेह आढळून आला असून घटनेची माहिती मिळताच अप्पर पोलीस अधिक्षक अंबाजोगाई श्रीमती चेतना तिडके , साह्यक पोलीस अधिक्षक केज अति पदभार अंबाजोगाई श्री वेंकटराम ,बर्दापुर पोलीस ठाण्याचे साह्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कांबळे, पोलीस उपनिरीक्षक रमेश घूले , पोलीस हवलदार शरद कदम , श्रीराम चेवले , अर्जून राठोड , सचिन आरदवाड , पाडूरंग श्रीमंगले , कोंडीबा म्हेत्रे व इतर पोलीस पथक व न्याय वैधकशास्त्र विभागाची टिम घटना स्थळी दाखल झाले होते . .उशिरा पर्यंत मृतदेहाची ओळख पटलेली नसून सदरील मृतदेह स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण रुग्नालय अंबाजोगाई येथे शवविच्छेदन कामी पाठवण्यात आला असून सदरील तरूणाच्या उजव्या छातीवर सोनाली इंग्रजीमध्ये व उजव्या हाताच्या पोटरीवर स्वप्नील मराठीत गोंदलेले व चेहऱ्यावर कांही ठिकाणी जखमा असल्याचे दिसुन येत असून त्यामुळे हा घातपाताचा प्रकार असावा असा संशय व्यक्त केला जात असून या घटनेची बर्दापूर पोलीस स्टेशन येथे आकस्मात मृत्यू नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास बर्दापूर पोलीस करत आहेत ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.