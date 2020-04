बॅंकेच्या सेवा केंद्रांचा वापर करा : जिल्हाधिकारी

परभणी: कोरोना विषाणू (कोविड-१९) च्या संसर्गाला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून खातेदारांनी बँकेत गर्दी न करता राष्ट्रीयीकृत बँकेने व ग्रामीण बँकांनी उपलब्ध करून दिलेल्या ग्राहक सेवा केंद्रांचा (CSP) वापर करावा, असे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी केले आहे. जिल्ह्यामध्ये आज रोजी परभणी जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बँकेचे विविध ठिकाणी एकूण ३३७ ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत असून या केंद्रांमार्फत दहा हजार रुपयांपर्यंत पैसे काढणे, २० हजार रुपयांपर्यंत पैसे भरणे व २० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम इतरांच्या खात्यामध्ये भरणे या सेवा पुरविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्रांमार्फत २० हजार रुपयांपर्यंत पैसे काढणे, २० हजार रुपयांपर्यंत पैसे भरणे व ५० हजार रुपयांपर्यंत इतरांच्या खात्यामध्ये पैसे भरण्याची सेवा पुरविण्यात येत आहे. तरी बँकेमार्फत गाव व दिवसनिहाय ग्राहक सेवा केंद्रांचे वेळ बँकांकडून घोषित करण्यात येईल. तसेच ग्राहक सेवा केंद्रांवरील (SCP) सेवेसाठी शुल्क आकारले जाणार नसून ग्राहकांनी या सेवा केंद्रांचा वापर केल्यावर त्यांना बँकेच्या शाखेपर्यंत प्रवास करावा लागणार नाही. यामुळे काम सोपे होण्यास मदत होणार आहे . तरी या सेवेचा सर्व खातेदारांनी लाभ घ्यावा, असे जिल्हाधिकारी, परभणी यांनी कळविले आहे. हेही वाचा - ‘कोरोना’च्या चाचणीसाठी परभणीत प्रयोगशाळा शक्य जमावबंदीचे सुधारीत आदेश जारी

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ च्या कलम १४४ प्रमाणे ता. ३१ मार्चपर्यंत मनाई आदेश जारी करण्यात आले होते. परंतु, केंद्र शासनाने ता. १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाउन आदेश जारी केले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ता. २२ फेब्रुवारी व त्यानंतर वेळोवेळी काढलेल्या आदेशाचा कालावधी सुधारीत आदेशानुसार ता. १४ एप्रिलपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, सुधारीत आदेश, निर्देश, परिपत्रके या कालावधीत अमलात राहतील. हे आदेश ता. ३१ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.



