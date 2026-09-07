OBC Protest: वडीगोद्रीत तणाव! ओबीसी आंदोलनाला परवानगी नाकारली; उपोषण सुरू ठेवताच आंदोलक ताब्यात

-दिलीप पवार अंकुशनगर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वडीगोद्री परिसरात ओबीसी आंदोलकांकडून सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर सोमवारी सकाळी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. परवानगी नसताना लाक्षणिक उपोषण सुरू केल्याने पोलिसांनी आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली. मात्र, आंदोलकांनी आंदोलन सुरूच ठेवल्याने पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...यावेळी आंदोलकांनी ‘फडणवीस सरकार हाय हाय’, ‘सरकारचं करायचं काय, खाली मुंडकं वर पाय’, ‘सरकार हमसे डरती है, पोलिसांना पुढे करते’ अशा घोषणा देत सरकारविरोधात रोष व्यक्त केला. दरम्यान, पोलिसांनी ॲड. मंगेश ससाणे, विठ्ठल तळेकर, बाबासाहेब बटुळे आणि सतीश कुलाल यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे..कायदा-सुव्यवस्था आणि वाहतुकीचा मुद्दापोलिसांच्या माहितीनुसार, आंदोलनामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता, वाहतुकीला अडथळा तसेच विनापरवाना लाक्षणिक उपोषण या कारणांमुळे आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यात आली होती. पोलिसांनी आंदोलकांना उपोषण स्थगित करण्याची विनंती केली. मात्र, त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.‘जरांगेंचं आंदोलन सरकारने बसवलं’यावेळी ॲड. मंगेश ससाणे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. ‘फडणवीस सरकार हाय हाय’ अशा घोषणा देत त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सरकारनेच बसवल्याचा आरोप केला.‘सरकार लाचार आहे. जरांगे हे सरकारने बसवलेले आहेत,’ असा आरोप ससाणे यांनी केला. तसेच ‘ओबीसींची काय लायकी आहे, हे सरकार दाखवत आहे,’ अशी टीकाही त्यांनी केली.ओबीसी आंदोलकांना आंदोलनाची परवानगी नाकारण्यात आल्याने तसेच पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याने या कारवाईविरोधात आंदोलकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.