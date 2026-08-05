Vasmat Politics: गोवंश प्रकरणातील गुन्ह्यानंतर वसमतचे उपनगराध्यक्ष इमरान अली यांचा राजीनामा; राजकीय वर्तुळात खळबळ

वसमत : गोवंश डांबून ठेवल्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सर्वत्र टिकेची झोड उठल्याने वसमतचे उपनगराध्यक्ष इमरान अली यांनी अखेर आपला राजीनामा दिला. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून आता उपनगराध्यक्ष कोण याची चर्चा सुरू झाली आहे..वसमत ग्रामीण पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात जवळा खंदारबन शिवारात 19 गोवंश सापडल्यानंतर वसमत ग्रामीण पोलिस ठाण्यात उपनगराध्यक्ष इमरान अली यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला. अत्यंत निर्दयीपणे उपाशी ठेवून गोवंशाची कत्तल करण्याचा उद्देश असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते..पोलिसांच्या चौकशीमध्ये इमरान अली याने सदर शेत शेख जाकेर याला खंडून दिल्याचे सांगितले. त्यावरून पोलिसांनी शेख जाकेर याच्या विरुध्द गुन्हा दाखल केला आहे.या प्रकारानंतर संपूर्ण तालुक्यात इमरान आली यांच्यावर टीका झाली त्यांच्या अटकेच्या आणि राजीनामाच्या मागणीसाठी वसमत शहर कडकडीत बंद ठेवण्यात आले. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढला. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने यश मिळवल्यानंतर राष्ट्रवादीकडून उपनगराध्यक्ष म्हणून इम्रान अली यांची निवड करण्यात आली होती त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यातच हा प्रकार घडला सर्वत्र टीका होऊ लागली आणि पक्षाकडूनही वाढलेला दबाव यातून त्यांनी राजीनामा दिल्याचे बोलले जात आहे..इम्रान अली यांनी पदाचा राजीनामा नगराध्यक्षा सुनीता बाहेती यांच्याकडे दिला आहे. त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला असून पुढील प्रक्रियेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे सुत्रांनी सांगितले. आता नवीन उपनगरीक्षक कोण याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून इमरान अली हे आमदार राजू नवघरे यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात आता आमदार राजू नवघरे कोणाला संधी देतात याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.