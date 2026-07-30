मराठवाडा

Animal Cruelty: वसमतमध्ये खळबळ! कत्तलीसाठी डांबून ठेवलेल्या १९ गोवंशाची सुटका; उपनगराध्यक्षांवर थेट गुन्हा

Deputy Municipal President Booked in Vasmat Case: कत्तलीसाठी डांबून ठेवलेल्या १९ गोवंशांची पोलिसांकडून सुटका; १.६३ लाखांचे पशुधन जप्त, उपनगराध्यक्षांवर प्राणी संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा
Vasmat Cattle Rescue Operation Police Save 19 Cattle Deputy Municipal President Booked in Animal Cruelty Case

Vasmat Cattle Rescue Operation Police Save 19 Cattle Deputy Municipal President Booked in Animal Cruelty Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-पंजाब नवघरे

वसमत : तालुक्यातील जवळा खंदारबन शिवारामध्ये कत्तलीच्या उद्देशाने निर्दयीपणे डांबून ठेवलेल्या तब्बल १९ गोवंशाची वसमत ग्रामीण पोलिसांनी सुटका केली आहे. या धडक कारवाईत १ लाख ६३ हजार रुपये किमतीचे पशुधन जप्त करण्यात आले आहे. प्रकरणात वसमतचे उपनगराध्यक्ष सय्यद इम्रान सय्यद नाशेरअली यांच्यावर थेट प्राणी संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे.

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