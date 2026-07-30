Animal Cruelty: वसमतमध्ये खळबळ! कत्तलीसाठी डांबून ठेवलेल्या १९ गोवंशाची सुटका; उपनगराध्यक्षांवर थेट गुन्हा

-पंजाब नवघरे वसमत : तालुक्यातील जवळा खंदारबन शिवारामध्ये कत्तलीच्या उद्देशाने निर्दयीपणे डांबून ठेवलेल्या तब्बल १९ गोवंशाची वसमत ग्रामीण पोलिसांनी सुटका केली आहे. या धडक कारवाईत १ लाख ६३ हजार रुपये किमतीचे पशुधन जप्त करण्यात आले आहे. प्रकरणात वसमतचे उपनगराध्यक्ष सय्यद इम्रान सय्यद नाशेरअली यांच्यावर थेट प्राणी संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.वसमत ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जवळा खंदारबन शिवारात (शेत गट क्र. ३२) काही गोवंश डांबून ठेवल्याची गुप्त माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे बुधवारी सायंकाळी (ता २९) पोलिसांनी कारवाई करून 19 गोवंशाची सुटका केली..कोणत्याही प्रकारचा चारा किंवा पाण्याची सोय न करता जनावरांना बांधून ठेवण्यात आले होते.कत्तलीच्या स्पष्ट उद्देशानेच या प्राण्यांना तिथे डांबल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. १ लाख ६३ हजार रुपये किमतीचे जनावरे ताब्यात घेण्यात आली. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.याप्रकरणी उपनगर अध्यक्ष सय्यद इमरान यांच्यावर कर्मचारी आरिफ बशीर दोसानी यांच्या फिर्यादीवरून महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) अधिनियम व प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक अधिनियमनुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. गुन्हा दाखल होताच सयद इमरान फरार झाला असून त्याच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.