Beed Accidents : वाहनांची गती वाढली, जीवनाची मंदावली; रस्ते अपघातात अकरा महिन्यांत ३९९ बळी, दुचाकींचे प्रमाण सर्वाधिक

वेळ आणि गतीसोबतची स्पर्धा जिंकण्याच्या नादात अनेकांचे जीवन ‘ब्रेक’ लागून थांबत आहे, हे वास्तव धक्कादायक आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
- नितीन चव्हाण

बीड - आजच्या धावपळीच्या युगात वेळेला अनन्यसाधारण महत्त्व असले, तरी मानवी जीवन हा त्याहूनही मौल्यवान ठेवा आहे. वेळ आणि गतीसोबतची स्पर्धा जिंकण्याच्या नादात अनेकांचे जीवन ‘ब्रेक’ लागून थांबत आहे, हे वास्तव धक्कादायक आहे.

