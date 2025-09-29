Bhaskar Chandanshiv: गावगाड्याच्या दुःखाचा आवाज हरपला; प्रा. भास्कर चंदनशिव यांचे लातूरला निधन, कळंब येथे अंत्यसंस्कार

लातूर/ कळंब : ग्रामीण भागातील लोकांचे जगणे, शेतकऱ्यांच्या व शोषितांच्या व्यथा-वेदना लेखणीतून वाचकांच्या डोळ्यांसमोर समर्थपणे उभे करणारे ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. भास्कर चंदनशिव (वय ८१) यांचे आज दुपारी दोनच्या सुमारास खासगी रुग्णालयात निधन झाले. कळंब (ता. धाराशिव) येथे सायंकाळी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या जाण्याने गावगाड्याचे दुःख मांडणारा, ग्रामीण साहित्याला नवा आयाम देणारा लेखक हरपल्याची भावना साहित्यवर्तुळातून व्यक्त होत आहे..प्रा. चंदनशिव हे मागील काही महिन्यांपासून आजारी होते. त्यातच घरात चक्कर येऊन पडल्याने त्यांच्या पाय, कंबरेला मार लागला होता. त्यामुळे १५ दिवसांपूर्वी येथील एका खासगी रुग्णालयात त्यांना दाखल करून उपचार सुरू होते. गुंतागुंत वाढत गेल्याने व उपचाराला शरीर साथ देत नसल्याने अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली..त्यांच्या मागे पत्नी कमलाबाई, मुलगा कपिल, मुलगी मनीषा, सून असा परिवार आहे. प्रा. चंदनशिव यांचा जन्म १९ जानेवारी १९४५ ला हासेगाव (ता. कळंब) येथे झाला. जिल्हा परिषदेच्या कळंब येथील शाळेत त्यांचे प्राथमिक शिक्षण झाले. अंबाजोगाई (जि. बीड) येथे बी.ए., तर छत्रपती संभाजीनगर येथे मराठी विषयातून एम.ए. केले. .वयाच्या विसाव्या वर्षी त्यांनी कथालेखनास सुरवात केली. ‘जांभळढव्ह’ या पहिल्याच कथासंग्रहाने त्यांचे नाव मराठी साहित्य विश्वात प्रस्थापित झाले. मातीशी अतूट नाते ठेवून शेतकरी चळवळीची वैचारिक भूमिका स्वीकारून कृषक समूहाचे सर्वांगाने चित्रण करणारे लेखक म्हणून त्यांची साहित्यक्षेत्रात ओळख आहे. कृषिनिष्ठ जाणिवांबरोबरच दलित जाणिवांचेही आविष्करण त्यांच्या कथेत उमटले. मराठवाड्यातील दुष्काळ हा त्यांच्या अभ्यासाचा, लेखनाचा विषय राहिला..Premium| Vishwas Patil: साहित्य संमेलनाचे बदललेले स्वरूप आणि मराठी साहित्याची सद्यस्थिती काय?.अध्यापनाचे दीर्घ कार्यमराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित आष्टी येथील वरिष्ठ महाविद्यालयात १९७२ मध्ये मराठीचे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी आपल्या अध्यापन कारकिर्दीची सुरवात केली. त्यानंतर त्यांनी वैजापूर येथे दीर्घकाळ सेवा बजावली. बीडच्या बलभीम महाविद्यालयातून ते २००५ मध्ये निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर ते कळंब येथे स्थायिक झाले. अध्यापनाबरोबर त्यांनी ग्रामीण कथा, कादंबरी, ललित असे वैविध्यपूर्ण लेखन करून ग्रामीण साहित्यात मोलाचे योगदान दिले. त्यांच्या अनेक कथा व कादंबऱ्या अनेक विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात आहेत. त्यांची ‘लाल चिखल’ ही साहित्यकृती तर घराघरांत पोचली. त्यांनी शेती, शेतकरी, शेतमजूर, शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या विविध समाजघटकांचे प्रश्न, विशेषत: कोरडवाहू शेतकरी, त्याचे शेतमालाचे उत्पादन, बाजार, हमीभाव, दुष्काळ, अस्मानी-सुलतानी, बेरोजगारी आदींसंबंधी मूलभूत मांडणी पोटतिडकीने केली..विविध पुरस्कारांचे मानकरीधाराशिव येथे झालेल्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा बहुमान त्यांना मिळाला होता. राष्ट्रीय शेतकरी साहित्य संमेलनाचे आणि अस्मितादर्श साहित्य संमेलनाचेही त्यांनी अध्यक्षस्थान भूषविले होते. राज्य सरकारचा ‘उत्कृष्ट वाङ्मयनिर्मिती पुरस्कार’, ‘आचार्य अत्रे पुरस्कार’, ‘दलितमित्र पुरस्कार’, महाराष्ट्र फाउंडेशनचा ‘ग्रामीण साहित्य पुरस्कार’, ‘यशवंतराव चव्हाण स्मृती साहित्य पुरस्कार’, ‘भगवानराव लोमटे स्मृती राज्य पुरस्कार’, ‘बी. रघुनाथ पुरस्कार’, ‘पु.भा. भावे पुरस्कार’, ‘आनंदीबाई शिर्के पुरस्कार’, ‘दमाणी पुरस्कार’ त्यांना मिळाला..काही निवडक साहित्यसंपदा• कथासंग्रह : जांभळढव्ह, मरणकळा, अंगारमाती, नवी वारूळ, बिरडं, लाल चिखल. • ललितलेख संग्रह : रानसई. • समीक्षा ग्रंथ : भूमी, भूमिका, माती आणि नाती, माती आणि मंथन. • संपादन : ज्योती म्हणे, गाथा, सगनभाऊंच्या लावण्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.